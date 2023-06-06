У Києві оголосили склад Національної збірної команди України на Invictus Games Düsseldorf 2023 («Ігри Нескорених»). Серед 25 учасників — двоє мешканців Миколаївської області.

Склад збірної опублікували на фейсбук-сторінці «Invictus Games: Team Ukraine».

Invictus Games — це міжнародні спортивні змагання з адаптивних видів спорту для поранених військовослужбовців та ветеранів війни.

До збірної України потрапили військовослужбовець Збройних сил з Очакова Олександр Пономарьов та ветеранка ЗСУ Ірина Тернікова з Вознесенська.

«Ветеранський спорт, як один з ефективних засобів психосоціальної адаптації ветеранів війни є надзвичайно важливим. За результатами національних змагань Ігри Нескорених у Львові, у яких взяли участь більше 200 ветеранів і військовослужбовців зі всієї України, відбіркова комісія обрала найдостойніших осіб, які представлятимуть Україну у міжнародних змаганнях», — відзначили у Мінветеранів.

«Ігри Нескорених», засновані Його Високістю Герцогом Сассекським в 2014 році, — міжнародні змагання для ветеранів та військовослужбовців, які отримали поранення, були травмовані або захворіли, виконуючи свої службові обов’язки.

Україна долучилась до «Ігор Нескорених» у 2017 році, дебютувавши на змаганнях у Торонто, Канада, у 2018 році — в австралійському Сіднеї. У травні 2020 міжнародні змагання мали відбутися у Гаазі, проте у зв’язку карантинними обмеженнями, викликаними COVID-19, вони були перенесені на 2022 рік, вони відбулися у квітні 2022 року.

Нагадаємо, що в Іграх у Львові нещодавно брав участь миколаївський захисник і активіст Олег Кравець. Він ненадовго повернувся з фронту, аби проїхати на хендбайку, після чого знову відправився на позиції під Бахмут. Через кілька тижнів прийшла сумна звістка про його загибель.