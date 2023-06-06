У Миколаївській міськраді сподіваються повернути у міський бюджет 1,2 мільйона гривень, які були витрачені у 2018 році на створення недійсної схеми теплопостачання в місті.

Про це на брифінгу, 6 червня розповіла керівниця департаменту енергоефективності Миколаївської міськради Алла Луцька, передає кореспондентка «НикВести».

За її словами, до суду було подано позов про стягнення вказаної суми з осіб, винних у розтраті бюджетних коштів під час створення схеми теплопостачання Миколаєва, яка при тому не відповідає стандартам. Так, у 2019 році стало відомо, що послуги із закупівлі схеми теплопостачання Миколаєва були закуплені за завищеною вартістю.

— Ми депутатам запропонували внести у програму «‎Теплий Миколаїв»‎ захід щодо замовлення схеми теплопостачання, яка відповідає європейським стандартам та вимогам. Якщо казати про схему, яка була створена у 2018 році, яку замовляв департамент за 1,2 мільйона гривень, на сьогодні Миколаївська міська рада подала позов до суду про стягнення цієї суми з винуватців та про повернення коштів у місцевий бюджет, - розповіла Алла Луцька.

Нагадаємо, що 27 лютого 2019 року у Миколаєві було презентовано проект Demoukrainadh та схеми оновленого теплопостачання міста, які дозволять оптимізувати розподіл тепла у місті.Вже 11 травня того ж року заступнику директора Департаменту енергетики, енергозбереження та впровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради повідомили про підозру у розтраті 750 тисяч гривень на створення схеми теплопостачання Миколаєва.

Під час останньої сесії Миколаївської міськради було підняте питання про створення нової схеми енергоефективності за 15 мільйонів. Однак для прийняття даної пропозиції не вистачило голосів.