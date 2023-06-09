На правобережжі Херсонської області вода в середньому тримається на відмітці 5,38 метрів. У Херсоні – 5,35. За ніч вода впала на 20 сантиметрів.
Про це голова ОВА Олександр Прокудін повідомив у ранковому зверненні.
То того ж він розповів про ситуацію в області станом на ранок 9 червня. Зокрема, на Херсонщині затоплено 3624 домівки у 32 населених пунктах. Евакуйовано 2352 людини і близько 550 тварин.
Олександр Прокудін закликав херсонців, які проживають у зоні підтоплення, невідкладно виїхати. Після евакуації забезпечать місцем проживання, їжею, соціальними виплатами.
Щоб виїхати, треба звернутись на гарячу лінію ХОВА – 0800 330 951.
У той час в Миколаєві за ніч рівень води впав на 2 сантиметри. Станом на ранок показник становить +103 сантиметри.
Нагадаємо, у річці Інгулець в Снігурівці та акваторії Бузького лиману в Миколаєві зафіксували підвищення вмісту деяких шкідливих речовин, що свідчить про збільшення частки стічних вод.
Як наслідок – почало повністю або частково затоплювати територію Херсонської та Миколаївської областей, зокрема самі обласні центри. Людей та тварин з Херсонської області автобусами та потягом евакуйовують з Херсона до Миколаєва та інших міст.
Зокрема, співробітники миколаївського КП «Центр захисту тварин» врятували понад 100 собак та 30 котів, які опинилися в зоні стихійного лиха, спричиненого підривом греблі Каховської ГЕС.
На правобережжі Херсонської області вода в середньому тримається на відмітці 5,38 метрів. У Херсоні – 5,35. За ніч вода впала на 20 сантиметрів.
Про це голова ОВА Олександр Прокудін повідомив у ранковому зверненні.
То того ж він розповів про ситуацію в області станом на ранок 9 червня. Зокрема, на Херсонщині затоплено 3624 домівки у 32 населених пунктах. Евакуйовано 2352 людини і близько 550 тварин.
Олександр Прокудін закликав херсонців, які проживають у зоні підтоплення, невідкладно виїхати. Після евакуації забезпечать місцем проживання, їжею, соціальними виплатами.
Щоб виїхати, треба звернутись на гарячу лінію ХОВА – 0800 330 951.
У той час в Миколаєві за ніч рівень води впав на 2 сантиметри. Станом на ранок показник становить +103 сантиметри.
Нагадаємо, у річці Інгулець в Снігурівці та акваторії Бузького лиману в Миколаєві зафіксували підвищення вмісту деяких шкідливих речовин, що свідчить про збільшення частки стічних вод.
Як наслідок – почало повністю або частково затоплювати територію Херсонської та Миколаївської областей, зокрема самі обласні центри. Людей та тварин з Херсонської області автобусами та потягом евакуйовують з Херсона до Миколаєва та інших міст.
Зокрема, співробітники миколаївського КП «Центр захисту тварин» врятували понад 100 собак та 30 котів, які опинилися в зоні стихійного лиха, спричиненого підривом греблі Каховської ГЕС.