У Херсонській області продовжує знижуватись рівень води після затоплення, що сталося через підрив росіянами Каховської ГЕС. За ранок він знизився ще на 15 см.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін в ефірі телемарафону. — Якщо зранку була вода на рівні 5,38 м, то вже зараз на цю годину вона становить 5,23 м. Тобто всього на 15 см, - сказав він.

При цьому Олександр Прокудін наголосив, що вся вода, яка зайшла в Інгулець і в інші річки, може повертатися.

З огляду на це, за прогнозами, рівень води може впасти до 2,5-1,5 метра і залишиться на цьому рівні поки вся вода з інших цих річок не повернеться. Цей процес осушення правобережної та лівобережної Херсонської області може затягнутися на 10 днів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за ніч, з 8 на 9 червня вода впала на 20 сантиметрів.

У той час в Миколаєві за ніч рівень води впав на 2 сантиметри. Станом на ранок показник становив +103 сантиметри.