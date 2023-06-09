Правоохоронці викрили організовану злочинну групу, яка за допомогою фішингових посилань отримувала дані банківських карток громадян і крала гроші з їхніх рахунків.

Про це повідомили у пресслужбі Департаменту кіберполіції Національної поліції України.

За даними правоохоронців, усього викрито 9 учасників угрупування. Так, організатор, 23-річний громадянин України, залучив до протиправної діяльності ще вісьмох осіб. Чоловік створив сайт та спільноту в Telegram, де надавав інструкції та фішингові посилання для учасників шахрайської схеми.

Далі зловмисники в месенджерах розсилали ці посилання продавцям товарів, яких знаходили на онлайн-майданчиках для оголошень, нібито для зручного оформлення доставки.

— Людей запевняли, що надсилають посилання для оформлення послуги доставки, просили вказати дані карток нібито для отримання грошей за проданий товар. Дані, введені на шахрайських ресурсах, автоматично ставали відомі фігурантам, - йдеться в повідомленні.

Після цього, за даними поліції, організатор схеми отримував доступ до карток та через платіжні системи «виводив» кошти жертв на власні рахунки.

Поліція встановлює коло потерпілих від шахрайської схеми. за попередніми даними, сума збитків може становити понад два мільйони гривень. Точна сума буде відома після проведення досудового розслідування.

Зараз підозру оголосили лише шістьом фігурантам. Їм загрожує до 12 років ув’язнення.

Нагадаємо, раніше правоохоронці затримали 26-річного жителя Миколаївщини, який прикриваючись назвою відомого благодійного фонду обікрав українців на понад 1 мільйон гривень. Псевдоволонтер публікував у YouTube-канал ролики про збори на потреби ЗСУ. В описі до відео чоловік вказував власні реквізити для перерахування коштів.

До того, у лютому цього року правоохоронці викрили шахрая з Одещини, який продавав на потреби ЗСУ фейкові пікапи. Обвинувачений розміщував у соціальних мережах інформацію про продаж неіснуючих автомобілів за заниженими цінами. Однією з умов продажу автомобілів за низької ціни була сплата авансу на його банківську картку.