14 червня з’явилася інформація про те, що на території України поранили близького друга та «‎праву руку»‎ глави Чечні Рамзана Кадирова — йдеться про депутата Держдуми Російської Федерації Адама Деліхманова. При тому, раніше російські ЗМІ вже публікували новини про те, що він загинув.

Про це повідомив військовослужбовець ЗСУ і політолог Кирило Сазонов, проте ніхто більше з української сторони дані не підтвердив. Пізніше пресслужба держдуми РФ та її депутати повідомили, що Адам Делімханов живий, але отримав поранення.

За словами Кирила Сазанова, соратника Кадирова «‎задхвоситили»‎ у Приморську у Запорізькій області. Ба більше, наголошується, що разом з Адамом Деліхмановим були успішно ліквідовані й інші наближені до Кадирова люди та ще до близько двох сотень солдатів РФ.

— Розвідка працювала по пошуку скупчення ворожої техніки, а тут такий кортеж на позашляховиках. Керівництво підрозділу «‎Ахмат»‎. Арта зреагувала миттєво. Поранених нема, навіть «‎Швидка допомога»‎ не приїхала. Всі тіла вивозили на гвинтокрилах. За півгодини прилетіли – 12 бортів, – розповідає український боєць.

Як стверджує скандальний очільник Чечні Рамзан Кадиров, наразі йому не вдається вийти на зв’язок зі своїм другом, тому він досі не знає, що з ним сталося. Саме тому поплічник Путіна публічно не посоромився звернутися по допомогу до команди глави ГУР МО Кирила Буданова.

— Я сам не можу вийти на Адама Делімханова. На зв’язок не виходить. Прошу українську розвідку надати інформацію про те, за яким саме місцем і за якими позиціями було завдано удару, щоб таки я зміг знайти мого дорогого БРАТА. Винагороду обіцяю щедру і дуже прошу допомогти, — написав Рамзан Кадиров.

Варто зазначити, що поки українська розвідка на його прохання не відреагувала.

Нагадаємо, після атаки Москви загадковими безпілотниками 30 травня, МВС Росії оголосило у розшук головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, якого російська пропаганда уже неодноразово оголошувала «‎мертвим».

Головнокомандувач Сухопутними військами ЗСУ Олександр Сирський та заступник начальника Генштабу ЗСУ Сергій Наєв також опинилися в базі розшуку російського міністерства внутрішніх справ.