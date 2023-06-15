У Снігурівці Миколаївської області продовжується підвіз води для населення. Окрім того, забезпечено роботу пунктів розливу та доочистки питної води по місту.
Про це повідомили в комунальному підприємстві «Снігурівський комунальник».
Актуальні адреси, за якими у четвер, 15 червня, можна буде отримати воду:
«Прохання до мешканців, які набирають воду великим об’ємом, аби не затримувати чергу на інших локаціях, робіть запас води біля магазину «Імперія» на Птахофабриці», — звернулися до мешканців комунальники.
Також там нагадали, що у будь-якому разі необхідно кип’ятити воду перед вживанням.
Нагадаємо, у Снігурівській громаді збираються пробурити невеликі свердловини, аби повернути місцевим жителям водопостачання. Наразі вже запросили фахівців, які проведуть розвідувальні роботи.
Як повідомлялося, внаслідок підвищення рівня води в річці Інгулець в місті Снігурівка підтопило частину свердловин, що призвело до проблем з водопостачанням.
Станом на 9 червня у місті були затоплені п’ять з шести свердловин, які забезпечували територіальну громаду питною водою.
Також у річці Інгулець в Снігурівці та акваторії Бузького лиману в Миколаєві зафіксували підвищення вмісту деяких шкідливих речовин, що свідчить про збільшення частки стічних вод.
У Снігурівці Миколаївської області продовжується підвіз води для населення. Окрім того, забезпечено роботу пунктів розливу та доочистки питної води по місту.
Про це повідомили в комунальному підприємстві «Снігурівський комунальник».
Актуальні адреси, за якими у четвер, 15 червня, можна буде отримати воду:
«Прохання до мешканців, які набирають воду великим об’ємом, аби не затримувати чергу на інших локаціях, робіть запас води біля магазину «Імперія» на Птахофабриці», — звернулися до мешканців комунальники.
Також там нагадали, що у будь-якому разі необхідно кип’ятити воду перед вживанням.
Нагадаємо, у Снігурівській громаді збираються пробурити невеликі свердловини, аби повернути місцевим жителям водопостачання. Наразі вже запросили фахівців, які проведуть розвідувальні роботи.
Як повідомлялося, внаслідок підвищення рівня води в річці Інгулець в місті Снігурівка підтопило частину свердловин, що призвело до проблем з водопостачанням.
Станом на 9 червня у місті були затоплені п’ять з шести свердловин, які забезпечували територіальну громаду питною водою.
Також у річці Інгулець в Снігурівці та акваторії Бузького лиману в Миколаєві зафіксували підвищення вмісту деяких шкідливих речовин, що свідчить про збільшення частки стічних вод.