У Снігурівці Миколаївської області продовжується підвіз води для населення. Окрім того, забезпечено роботу пунктів розливу та доочистки питної води по місту.

Про це повідомили в комунальному підприємстві «Снігурівський комунальник».

Актуальні адреси, за якими у четвер, 15 червня, можна буде отримати воду:

мікрорайон «Семи вітрів»;

вул. Центральна, 56;

вул. Центральна, 7а;

мікрорайон"Сонячний" біля бювету поряд з ЗДО № 3;

площа Богдана Хмельницького (біля РАЦС);

вулиця Центральна біля магазину «Книги» (ФОП Тропман);

вулиця 1 Травня (біля бювету);

біля колишнього банку «Україна»;

біля «33 квадратних метри»;

біля магазину «Стекляшка».

«Прохання до мешканців, які набирають воду великим об’ємом, аби не затримувати чергу на інших локаціях, робіть запас води біля магазину «Імперія» на Птахофабриці», — звернулися до мешканців комунальники.

Також там нагадали, що у будь-якому разі необхідно кип’ятити воду перед вживанням.

Нагадаємо, у Снігурівській громаді збираються пробурити невеликі свердловини, аби повернути місцевим жителям водопостачання. Наразі вже запросили фахівців, які проведуть розвідувальні роботи.

Як повідомлялося, внаслідок підвищення рівня води в річці Інгулець в місті Снігурівка підтопило частину свердловин, що призвело до проблем з водопостачанням.

Станом на 9 червня у місті були затоплені п’ять з шести свердловин, які забезпечували територіальну громаду питною водою.

Також у річці Інгулець в Снігурівці та акваторії Бузького лиману в Миколаєві зафіксували підвищення вмісту деяких шкідливих речовин, що свідчить про збільшення частки стічних вод.