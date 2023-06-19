У Києві 16 червня дві неповнолітні дівчини загинули у квартирі 46-річного чоловіка, якому оголосили про підозру за фактом надання приміщення для вживання психотропних речовин.

Про це повідомила Пресслужба Київської міської прокуратури.

За даними правоохоронців, дівчата загинули на вулиці Уманській, від незаконного вживання особливо небезпечної психотропної речовини – PVP (сильнодійний синтетичний наркотик, після якого розвивається гостра інтоксикація) у квартирі чоловіка з яким підлітки були знайомі та знаходилися там, нібито, на їхнє прохання.

— Близько 21:00 годин неповнолітні, з добровільного дозволу та відома зловмисника зайшли до його квартири, де з його дозволу вжили особливо небезпечну психотропну речовину шляхом паління через саморобний пристрій. Після цього 15-річні дівчата залишилися у зазначеній квартирі до ранку та в подальшому були виявлені мертвими, – зазначає прокуратура міста Києва.

Чоловіку повідомили про підозру за надання приміщення з метою незаконного вживання психотропних речовин із залученням неповнолітніх. Правоохоронці готують клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Підозрюваному загрожує позбавлення волі від 3 до 8 років з конфіскацією майна.

Але відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду, каже керівництво ювенальних прокурорів Солом’янської окружної прокуратури міста Києва, яке здійснює досудове розслідування.

Нагадаємо, що Мешканку міста Южноукраїнськ Миколаївської області заарештували за підозру у збуті наркотичних засобів.