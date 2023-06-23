Заступниця голови миколаївської філії Національного екологічного центру України, екоактивістка Інна Тимченко попередила про потенційне знищення унікальної природи на Великій Українській косі у Тилігульському лимані через неорганізований туризм.

Про це вона написала на своїй фейсбук-сторінці, опублікувавши фото та відео великої кількості машин, які приїжджають на косу.

У Миколаївській області заборонено купання в морі та інших відкритих водоймах через мінну небезпеку та погіршення стану води внаслідок підриву Каховської ГЕС. Через це велика кількість людей почала приїжджати на Велику Українську косу (Чилову), оскільки Тилігульський лиман відгороджений від моря широким пересипом.

«На відео звичайний вихідний день на такій улюбленій нам Великій Українській косі (Чиловій) на березі Тилігульського лиману, місці гніздування та проживання птахів, в тому числі з Червоної книги України, місця зростання Морківниці (ЧКУ). З одного боку, зрозуміло, що людям необхідний відпочинок. З іншого, люди хочуть керувати природою, захоплювати дикі куточки і це є неприпустимо, особливо зараз. Але одні вже захопили орки, інші знищують, а інші ми не можемо зберегти», — зазначила Інна Тимченко.

Вона попереджає, що в наслідком такого туризму буде зруйнований та пошкоджений рослинний покрив, який утримує косу; зруйновані оселища Морківниці Прибережної, оскільки наразі місця її зростання «атакували машини, намети і бари; порушення місць гніздування та годування птахів і забруднення лиману.

«Одним словом, вся природна цінність коси знищиться внаслідок бажання заробити на ній гроші, те саме ми проходили з Кінбурном», — додала екологиня.

Вона вважає, що влада та керівництво ландшафтного парку «Тилігульський» мало б організувати туристичний потік так, аби не нашкодити природі коси. Зокрема:

розрахувати рекреаційну ємність, прописати та затвердити правила охорони на косах та інших рекреаційних ділянках;

спільно з громадою знайти місце та облаштувати кемпінг, стоянку, з можливістю громаді заробляти гроші, узгодити можливі місця встановлення кафе та інше, а до коси зробити піший маршрут;

обмежити в'їзд автотранспорту на косу, хоча б починаючи з озера до кінця коси та біля узбережжя.

«Натомість, що зробили: хотіли встановити шлагбаум, не подбавши про альтернативи (щоб просто знімати кошти з авто); перенесли бізнес та побудували новий саме на косі, до самого кінця коси; провели підземні комунікації по всій косі; залишили сміття; поставили біотуалети прямо біля води; відсутній повністю контроль з боку парку», — зазначила Інна Тимченко.

Вона додала, що все це відбувається зі згодою парку.

«Хто слідкує за в.о. керівником РЛП Олександром Дьяченко, то бачили скільки він писав та знімав, як такі сякі підприємці забруднюють землі сміттям, будують там де не треба, виловлюють рибу, розробляють кар'єри, а сам дозволив ось таке безчинство на ДУЖЕ цінній, на сьогодні після підриву ГЕС особливо, природній ділянці. Тепер очевидним стають багато речей. Подали звернення всюди, де тільки можна, поки відповідей не маємо. Але будемо боротися, наскільки це можна. Дуже важко усвідомлювати, що ми добиваємо те, що треба берегти», — резюмувала вона.

Нагадаємо, щоб убезпечити від забруднення Тилігульський лиман, який знаходиться на території Миколаївської та Одеської областей, та ландшафтний парк «Тилігульський», було вирішено закрити шлюзи з'єднувального каналу лиману з Чорним морем.