Миколаївців просять пройти опитування з метою соціально-економічного аналізу громади.

Про це йдеться на сайті Миколаївської міськради.

Повідомляється, що було розпочато роботу над розробкою Стратегії розвитку Миколаївської міської територіальної громади на період до 2027 року, яка буде визначати подальший комплексний розвиток міста.

— З метою підготовки даних для проведення соціально-економічного аналізу територіальної громади, який є важливою частиною процесу розробки проєкту Стратегії розвитку Миколаївської міської територіальної громади на період до 2027 року та Плану заходів з її реалізації, планується провести опитування мешканців Миколаївської міської територіальної громади, - йдеться в повідомленні.

Міськрада пропонує чотири варіанти опитувального листа:

Опитувальний лист для мешканців Опитувальний лист для ВПО Опитувальний лист для молоді від 14 до 35 років Опитувальний лист для бізнесу

Пройти опитування можна до 15 липня 2023 року за посиланням.

Нагадаємо, у Миколаєві триває електронне опитування щодо перейменування вулиць, назви яких пов’язані з Російською Федерацією чи подіями та наративами імперського і радянського періоду.