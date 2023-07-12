Фото для ілюстрації

На базі Миколаївської міської лікарні №1 формують кабінет діабетичної ретинопатії, де будуть лікувати відшарування сітківки, яке розвивається як ускладнення діабету.

Про це розповіла під час брифінгу 12 липня начальниця управління охорони здоров’я Миколаївської міськради Ірина Шамрай, пишуть «НикВести».

Цього року лікарня отримала від спонсорів з Британії спеціальний дороговартісний комп’ютерний томограф, який дозволяє проводити обстеження саме для хворих на діабет.

— Цей комп’ютерний томограф нам подарований Британією. В перший день роботи він виявив дві людини з початковим відшаруванням сітківки. Люди були направлені на лазерну коагуляцію і залишаться зрячими. Будуть періодично проходити це обстеження. Без даного виду обстеження поставити такий діагноз просто на огляді у окуліста неможливо, — розповіла Ірина Шамрай.

Вона додала, що у Миколаєві вже є спеціалісти, які пройшли навчання, та працюватимуть в цьому кабінеті. Ідея його створення з’явилася ще до повномасштабної війни. Також було відкрито відділення гемодіалізу, оскільки проблеми з нирками також є ускладненням діабету.

Раніше повідомлялося, що Миколаївська міська лікарня №1 оголосила тендер на придбання лазерної хірургічної офтальмологічної системи з технологією SmartPulse.