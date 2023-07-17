«Миколаївводоканал» може подавати до суду на користувачів, які заборгували підприємству від трьох тисяч гривень, але за 200-300 гривень боргу містянам нічого не загрожує.

В інтерв’ю виданню «Mind» мер Миколаєва Олександр Сенкевич прокоментував повідомлення, що «Миколаївводоканал» доволі агресивно «комунікує» з користувачами щодо боргів за воду та може заблокувати банківський рахунок навіть за 200 гривень несплати.

— «Миколаївводоканал» інформує жителів про наслідки несплати. Але підприємство не блокує картки і не стягує ніякі кошти. Це робить Державна виконавча служба. Тобто якщо в людини назбирався великий борг, КП подає інформацію до суду, і саме він ухвалює рішення про ті чи інші дії. Далі працює Департамент державної виконавчої служби, — розповів міський голова.

За словами Олександра Сєнкевича, у Миколаєві приблизно 20% неплатників за воду. Він додав, що суми на воду в платіжках «не є непідйомними», а ці кошти потрібні для існування «Миколаївводоканалу».

— Так працює система. Наприклад, якщо людина не сплачує аліменти, штрафи за порушення ПДР, адміністративні правопорушення, теж відбувається блокування банківських рахунків. Взагалі, «Миколаївводоканал» не подає до суду на громадян, які мають борг у 200–300 гривень. Бо судові стягнення обійдуться набагато дорожче. Ми намагаємося з усіма домовитися. Але якщо йдеться про 3000–4000 грн і люди не реагують, підприємство змушене реагувати, — додав він.

Раніше повідомлялося, що банки відновлять масове блокування карткових рахунків клієнтів на вимогу державних виконавців.

Також повідомлялося, що підприємці Миколаєва не сплатили комунальному підприємству «Миколаївводоканал» майже 17 мільйонів гривень за спожиту воду.

Що з водою в Миколаєві?

Російські війська ще у квітні 2022 року зруйнували водопровід, через який Миколаїв отримував питну воду.

Раніше «НикВести» писали, що вода у кранах миколаївців є небезпечною для споживання, оскільки містить ентерококи, синьогнійну паличку, токсичні елементи, має підвищений вміст хлоридів, сульфатів, сухого залишку та інше.

Більше інформації про те, чим загрожує містянам вживання «технічної» води та що чекає на жителів міста далі – у матеріалі «Миколаїв. Місто, що тримає оборону півдня, страждає від спраги».

У березні 2023 року директор «Миколаївводоканалу» Борис Дуденко, заявив про можливу загрозу руйнації системи каналізації через вплив солоної води. За його словами за останній рік було водоканал ліквідував понад 1000 витоків, а після запуску подачі солоної води кількість аварій на добу зросла до 10-15 разів. Крім того, бетонні каналізаційні колектори також починають деградувати.

Європейський інвестиційний банк схвалив додаткове кредитне фінансування на 20 мільйонів євро для покращення водопостачання та водовідведення у Миколаєві у межах Програми розвитку муніципальної інфраструктури України.

Раніше повідомлялося, що з державного бюджету збираються виділити 1,2 мільярда гривень на відновлення системи водопостачання в Миколаєві. Такий крок необхідний місту, оскільки солона вода роз’їдає труби і з часом у Миколаєві доведеться міняти всю систему водопостачання.

У водоканалі розглядають шість варіантів облаштування нового місця водозабору для забезпечення Миколаєва питною водою.

Як відомо, пошуки альтернативного джерела водозабору почалися ще влітку минулого року. Тоді гендиректор водоканалу Борис Дуденко розповідав лише про декілька кілька варіантів, звідки брати таку кількість води, що необхідна для заповнення системи водопостачання нашого міста та її цілодобової роботи.

Перший варіант — піднятися вище руслом Південного Бугу, обрати місце, де якісна прісна вода, побудувати там станцію водозабору, прокласти трубопровід до Миколаєва.

Другий — продовжити закачування води з Дніпро-Бузького лиману, але поставити установки зворотного осмосу промислового масштабу. Такі установки дуже енергозатратні.