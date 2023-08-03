Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
— Що стосується переливання крові. Сподіваюся, наразі ми поставили крапку в цьому питанні. Бойові медики будуть мати право на переливання крові. Тут питання стоїть в іншому: щоби ці люди мали відповідну підготовку. Суть дискусії зводилася до цього, — сказала вона.
Маляр додала, що Командування медичних сил ЗСУ, Міноборони та МОЗ знайшли компроміс.
«Для здійснення переливання крові бойовий медик повинен пройти відповідну підготовку», — зазначила заступниця міністра.
Понад 60% смертей на фронті, яким можна було б запобігти, пов’язані з крововтратою, наголошували в Міністерстві охорони здоров’я.
«Вчасне переливання цільної крові або її компонентів може суттєво зменшити цей відсоток, оскільки дозволить виграти час на доставлення пораненого до найближчого госпіталю», — зазначали у відомстві.
Кілька днів тому уряд ухвалив постанову №681 «Про задоволення потреб сил безпеки та сил оборони в донорській крові та компонентах крові в умовах воєнного стану», яка спрощує постачання донорської крові на фронт.
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Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
— Що стосується переливання крові. Сподіваюся, наразі ми поставили крапку в цьому питанні. Бойові медики будуть мати право на переливання крові. Тут питання стоїть в іншому: щоби ці люди мали відповідну підготовку. Суть дискусії зводилася до цього, — сказала вона.
Маляр додала, що Командування медичних сил ЗСУ, Міноборони та МОЗ знайшли компроміс.
«Для здійснення переливання крові бойовий медик повинен пройти відповідну підготовку», — зазначила заступниця міністра.
Понад 60% смертей на фронті, яким можна було б запобігти, пов’язані з крововтратою, наголошували в Міністерстві охорони здоров’я.
«Вчасне переливання цільної крові або її компонентів може суттєво зменшити цей відсоток, оскільки дозволить виграти час на доставлення пораненого до найближчого госпіталю», — зазначали у відомстві.
Кілька днів тому уряд ухвалив постанову №681 «Про задоволення потреб сил безпеки та сил оборони в донорській крові та компонентах крові в умовах воєнного стану», яка спрощує постачання донорської крові на фронт.