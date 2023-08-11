В Миколаївської області сьогодні, 11 серпня, відновили черговий зруйнований міст через річку Інгулець.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За інформацією, Михайла Федорова донори UNITED24 допомогли відновити міст через річку Інгулець.

— Міст допоможе мешканцям довколишніх сіл та містечок комфортніше та швидше пересуватися. Відновлюємо інфраструктуру та повертаємо нормальне життя на звільнені від росіян території. Загалом відбудували вже 16 мостів у межах UNITED24. Працюємо далі, – повідомив Михайло Федоров.

Міністр подякував військовим 1-ї окремої бригади імені князя Лева Державної спеціальної служби транспорту за спорудження мосту.

Раніше, у Галицинівській громаді Миколаївської області сьогодні, 27 червня, ввели в експлуатацію ще один міст через річку Інгулець.