У Миколаївському містечку «Казка», ще не можуть назвати точну дату, коли буде відновлено поламаний дитячий майданчик.

Про це в коментарі «НикВести» розказала директорка дитячого містечка «Казка» Наталя Демчишина.

Станом на 14 серпня, тендер досі не оголошено. Документація наразі знаходиться у стадії розробки.

Тому, за словами Наталі Демчишиної, немає точного розуміння термінів ведення робіт.

— Це буде тендерна процедура, тому що сума не маленька. Терміни ще невідомі, на сьогодні розробляється тендерна документація. Ми збираємо елементи які будуть підготовлені, складається коштовність їх, це ж поточний ремонт, тому це також не все просто. Тобто наразі визначаємо обсяг роботи, — повідомила директорка.

Також вона розказала, що сьогодні розпочався демонтаж елементів, які поступово будуть видалятися та деякі ремонтуватися.

— Тендерна процедура сама по собі триває до місяця, це до моменту укладення повноцінно договору. Тобто коли оголошення знаходиться на сайті «Prozorro», потім визначається переможець, потім терміни для оскарження договору, а вже потім розпочнеться робота, — проінформувала Наталя Демчишина.

Нагадаємо, що миколаївці поскаржилися на аварійний стан дитячого майданчика у містечку «Казка».

Згодом, його огородили обмежувальною стрічкою, а директорка «Казки», ще у липні, повідомила «НикВести», що терміни ремонту дитячого майданчику невідомі, а виконуватимуться роботи коштом міського бюджету.