Громадська організація «300 миколаївців» взяла участь у круглому столі у Дніпрі з представниками управління ООН з координації гуманітарних справ (ОСНА).

Як йдеться в повідомленні ГО, на заході вони обговорили програми малих грантів для громадських організацій, благодійних фондів та волонтерських груп України.

На зустрічі учасники звернули увагу на молоді громадські організації та проблеми їх фінансування.

«Зважаючи на те, що багато громадських організацій, благодійних фондів та волонтерських груп були створені нещодавно, багато з них потребують певної розбудови інституційної та операційної спроможності. Громадськими організаціями, благодійними фондами, волонтерськими групами присутніми на круглому столі було запропоновано донорам виділяти гранти на підтримку таких організацій, щодо їх функціонування» — йдеться в повідомленні.

Загалом, як зазначили «300 миколаївців», метою круглого столу стало посилення та розвиток співпраці між національними та місцевими організаціями та створення необхідних умов для їх розвитку та посилення потенціалу.

«Наразі, однією з основних потреб є визначення в межах спільної дискусії стратегії просування так званої «програми локалізації» гуманітарної допомоги шляхом залучення місцевих партнерів, які надають гуманітарну підтримку постраждалому населенню до справедливої співпраці та доступу до міжнародного фінансування шляхом розбудови довгострокових партнерств» — зазначили в ГО.

Нагадаємо, 21 серпня в Миколаївському обласному центрі зайнятості на заході «Розвиток бізнесу Миколаївщини в умовах воєнного часу», переможцям проєкту #єРобота вручили сертифікати на розвиток власного бізнесу у розмірі майже 9 мільйонів гривень.

Раніше, 9 серпня розпочався прийом заявок від підприємців Миколаєва на отримання гранту за програмою #EU4Business для мікробізнесу на суму до 4 тисяч євро. За отримані кошти можна придбати обладнання, зробити ремонт пошкоджених приміщень, закупити сировину та матеріали, виплатити заробітну, орендну плату та оплатити інші господарські витрати.

Також повідомлялось, що на Миколаївщині стартує проєкт грантової допомоги для відновлення та підтримки економічного розвитку постраждалих районів.