У Миколаєві триває відновлення Миколаївського обласного центру онкології, який було пошкоджено росіянами ще у перші місяці повномасштабної війни.

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоровʼя.

«З березня по травень минулого року у результаті влучення ворожих снарядів на територію онкоцентру вибуховою хвилею було вибито вікна, двері центру променевої діагностики й терапії та осколками пошкоджено покрівлю, господарчі будівлі, котельня, газопровід. Завдяки спільним зусиллям Миколаївської ОВА, БО «Лікарі без кордонів» та іншим організаціям та партнерам в онкоцентрі вдалося частково замінити вікна та здійснити поточний ремонт. Власними зусиллями спільно з газопостачальною компанією відновили газопровід», — йдеться в повідомленні.

Робота з відновлення розпочалася у червні 2022 року й згідно з планами має завершитися до кінця 2023 року.

Як зазначили в МОЗ, Миколаївський обласний центр онкології обслуговує мешканців Миколаєва та області, а також деокупованих територій Херсонщини. У медзакладі надають високоспеціалізовану медичну допомогу, зокрема хірургічну, терапевтичну, хіміотерапевтичну, радіологічну, паліативну тощо.

Онкоцентр працює цілодобово і безперервно обслуговує населення регіону навіть в умовах війни. У середньому за рік лікарями стаціонару надається медична допомога більш ніж 60 тисячам пацієнтів.

Нагадаємо, що Миколаївському обласному центру онкології передали близькофокусний рентген-апарат, який може видаляти доброякісні та злоякісні пухлини без хірургічного втручання.

Також раніше повідомлялось, що за 9 мільйонів гривень планують капітально відремонтувати приміщення обласного центру онкології.