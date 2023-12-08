На Запорізькому напрямку на військовій техніці російських окупантів виявлено нові позначки — шеврон із зображенням акули.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Він зазначив, що вдалося встановити, що подібні маркування використовуються для підрозділів, які надалі будуть задіяні в бойових діях у Луганській області.

Зі слів радника мера Маріуполя, у четвер, 7 грудня було зафіксоване велике переміщення гусеничної військової техніки через Маріуполь Донецької області в бік Бердянська та Приморська Запорізької області. Зокрема, ворог переміщав вдень та ввечері до 15 тягачів з танками та БМП вдома колонами.

«Знову фіксуємо переміщення з умовно-новими позначеннями. Цього разу з фотофіксацією. Відслідковуванням руху та OSINTами Маріупольського Спротиву вдалось встановити, що так маркуються підрозділи, які в подальшому задіяні в бойових діях в Луганській області», — написав Петро Андрющенко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські загарбники активізували перекидання військового забезпечення через окупований Маріуполь Донецької області. 16 листопада було зафіксовано щонайменше дві колони по 10 вантажівок з БК через Маріуполь-Мангуш.

Як повідомлялось раніше, партизанський рух «АТЕШ» зафіксував перекидання російськими військовими чергової партії військової техніки з тимчасово окупованого Криму в бік Херсонської області.