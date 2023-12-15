Лікарка-офтальмолог одного з медзакладів тимчасово окупованого Маріуполя Валентина Чехова, яка перейшла на бік ворога, заочно отримала довічне позбавлення волі.

Як повідомили в СБУ, під час боїв за місто у березні 2022 року посадовиця здала російській армії сімох важкопоранених воїнів ЗСУ, яких госпіталізували до місцевої лікарні, де вона працювала. Окупанти ув’язнили воїнів та вивезли до російської катівні.

За даними слідства, це відбулося після захоплення медзакладу, коли група загарбників на чолі з російським військовим намагалася виявити бійців Сил оборони серед пацієнтів.

Усвідомлюючи таку загрозу для українських захисників, медперсонал лікарні завчасно знищив їхній формений одяг, документи та військову амуніцію. Після цього поранених оборонців Маріуполя оформили як цивільних пацієнтів, які постраждали внаслідок інтенсивних бойових дій у місті. Але Валентина Чехова під час «палатного» обходу медичної установи разом з окупантами показала їм медліжка, на яких лежали госпіталізовані воїни ЗСУ.

Зазначається, що після цього росіяни ув’язнили важкопоранених українських захисників та вивезли їх до російської катівні, де вчиняли жорстокі тортури.

Також встановлено, що крім військовослужбовців Сил оборони зрадниця вказала і на одного з лікарів, який намагався врятувати поранених воїнів.

«Дізнавшись про це, окупанти забрали у чоловіка документи, автомобіль та пригрозили готуватися до «повільної смерті». В останній момент лікарю вдалося врятуватися втечею під час зміни «вартових», яких виставили російські загарбники по периметру медустанови», — повідомили в пресслужбі.

Як встановило розслідування, за співпрацю з окупантами їхня поплічниця отримала «заохочення» у вигляді призначення на посаду очільниці офтальмологічного відділення захопленої лікарні.

На підставі зібраних доказів суд визнав Валентину Чехову винною за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) та призначив їй заочно довічний термін ув’язнення.

Оскільки колаборантка перебуває на тимчасово окупованій території України, тривають комплексні заходи для її притягнення до відповідальності.

Нагадаємо, довічне увʼязнення загрожує харків’янину, працівнику «Укренерго», який «зливав» ворогу детальну інформацію про стан об’єктів енергосистеми України.