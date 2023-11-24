Довічне увʼязнення загрожує харків’янину, працівнику «Укренерго» який «зливав» ворогу детальну інформацію про стан об’єктів енергосистеми України.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Слідство встановило, що 62-річний харків‘янин, співробітник регіонального підрозділу «Укренерго», підтримував дружні зв‘язки зі своїм колишнім колегою, який мешкає на тимчасово окупованій території Луганської області.

Зазначається, що маючи повний доступ до робочої бази даних, харків’янин передавав своєму ексколезі інформацію про роботу об’єднаної енергетичної системи України та найуразливіших місць енергетичного комплексу держави.

Після отримання необхідних даних про українські АЕС, ТЕС та ТЕЦ мешканець Луганщини передавав їх представникам РФ. Надана інформація використовувалася окупантами для планування ракетних ударів з метою виведення з ладу електроенергетичного комплексу України.

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо чоловіка за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану та за попередньою змовою групою осіб.

Нині він перебуває під вартою. Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, в Україні навколо енергетичних об’єктів вибудували трирівневу систему захисту від ракет, дронів та їхніх уламків.

Про відбудову пошкоджених електромереж Миколаївської області, готовність до можливих російських атак цієї зими, а також модернізацію енергетичної інфраструктури регіону до стандартів ЄС читайте інтерв’ю «НикВести» з директором обленерго Вадимом Данилковим.