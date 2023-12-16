З окупованої Херсонщини повернули двох дітей 2008 і 2012-го року народження. Сьогодні їх передали матері.
Про це повідомили голова Офісу президента Андрій Єрмак і український омбудсмен Дмитро Лубінець.
За словами Андрія Єрмака, повернути дітей вдалося за посередництва Катару. Наразі всі діти вже повернулися в сімʼї.
«Двоє з них повернулись до мами — це діти 2008-го і 2012-го років народження, яких вдалося вивезти з ТОТ. Третя дитина перебувала на території РФ і возʼєдналася зі своєю матірʼю на території Грузії», — додав Андрій Єрмак.
Раніше повідомлялося, що станом на грудень 2023 року в Україну вдалося повернути з РФ 387 дітей, яких викрали росіяни під час окупації.
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З окупованої Херсонщини повернули двох дітей 2008 і 2012-го року народження. Сьогодні їх передали матері.
Про це повідомили голова Офісу президента Андрій Єрмак і український омбудсмен Дмитро Лубінець.
За словами Андрія Єрмака, повернути дітей вдалося за посередництва Катару. Наразі всі діти вже повернулися в сімʼї.
«Двоє з них повернулись до мами — це діти 2008-го і 2012-го років народження, яких вдалося вивезти з ТОТ. Третя дитина перебувала на території РФ і возʼєдналася зі своєю матірʼю на території Грузії», — додав Андрій Єрмак.
Раніше повідомлялося, що станом на грудень 2023 року в Україну вдалося повернути з РФ 387 дітей, яких викрали росіяни під час окупації.