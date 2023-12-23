У Маріїнському парку, що навпроти Верховної Ради в Києві, демонтували пам'ятник учасникам «січневого збройного повстання 1918 року» більшовиків проти української влади.

Про це 23 грудня повідомили на сайті Київської міської державної адміністрації.

Монумент відкрили 21 грудня 1967 року над братською могилою учасників заколоту. Над ним працювали українські скульптори – Василь Вінайкін, Володимир Климов і Василь Гнєздилов.

Пам'ятник складався з постаменту заввишки 2,5 м і бронзової фігури робітника заввишки 4 м із піднятим прапором «пролетарської революції».

«Ідеологічна роль цього постаменту полягала у возвеличенні більшовиків, котрі влаштували збройний заколот проти Української Центральної Ради та Української Народної Республіки. Нам десятиліттями навʼязували в герої – радянських та імперських катів. Тепер настав час назавжди позбутися ворожого культурологічного впливу», – повідомили у Київській міській державній адміністрації.

Нагадаємо, в яхт-клубі Миколаєва, де з п’єдесталу демонтували погруддя Григорія Потьомкіна, встановили вазон з рослиною.

Також повідомлялося, що влада Миколаєва планує демонтувати пам’ятник комунарам та встановити його в музеї.

Як відомо, в Миколаєві ввечері 19 жовтня 2022 року прогримів вибух, у результаті якого було підірвано пам’ятник Солдатам правопорядку, встановлений за часи Радянського Союзу.

Після цього 3 листопада в Інгульскому районі було підірвано обеліск «Скорботна мати» на братській могилі загиблих у Другій світовій війні.

Наразі досі не встановлено відповідальних за підриви.