Росіяни примушують захисників України, які потрапили в полон, телефонувати близьким із закликом виходити на акції протести проти влади.

Про це повідомив представник координаційного штабу щодо поводження з військовополоненими Петро Яценко, повідомило Politico.

Видання наводить історію Валентини Ткаченко з Чернігова, чий чоловік Сергій потрапив у полон на початку великої війни на Чорнобильській атомній електростанції.

Розповідається, що вона отримала дзвінок від чоловіка 29 листопада, який тривав лише три хвилини.

«Мені не дозволили ставити йому запитання. Як тільки я спробувала, він похитав головою і просто сказав «ні». Натомість він продовжував говорити: Валя, йди, ускладни життя Києву. Київ не хоче нас приймати назад. Потім він вибачився і завершив розмову, пообіцявши передзвонити мені, якщо у нього колись зʼявиться така можливість», — розповіла жінка.

За словами Петра Яценка, інші родини полонених також отримували аналогічні дзвінки від своїх родичів, яких утримують окупанти.

«Людина більше року нічого не чула від родича, а тут він дзвонить і каже, що живий. Росіяни готові його обміняти, але Україна нічого не робить. Останнім часом ці дзвінки стали масовими. Отже, ми зрозуміли, що це кампанія, щоб викликати недовіру до влади», — зауважив Петро Яценко.

Він зазначив, що понад 90% українських воїнів, які повернулися з полону, заявляють, що їх катували.

«Їх позбавляли достатнього харчування та сну. Людей змушують випалювати татуювання чи споживати лише російську пропаганду. Їм не дозволяють спілкуватися з родичами», — резюмував він.

За даними офісу омбудсмена, станом на зараз в російському полоні перебувають понад три тисячі українських військовослужбовців та близько 28 тисяч цивільних українців. Насправді полонених може бути більше.

«Приміром, інформацію про перебування деяких людей в полоні досі не підтверджена. Цих людей досі вважають «зниклими безвісти» попри те, що ми маємо дані про їх можливе перебування в полоні», — сказав Петро Яценко.

Офіційні дані про кількість захоплених українцями в полон російських окупантів не оприлюднюють. Politico зазначає, що їх так багато, що Україна будує для них вже другий табір.

«Я б сказав, що контрнаступ збільшив український обмінний фонд військовополонених, який і так був великим через те, що обміни призупинилися. Але ми готові прийняти всіх російських військовослужбовців, які перебувають на території України, якщо вони вирішать здатися», — зазначив Петро Яценко.

Також раніше повідомлялось, що Росія намагається через родичів військовополонених та цивільних заручників створити соціальну і політичну напругу в Україні.