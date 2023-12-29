Росія офіційно розгорнула на передовий батальйон, сформований з українських полонених, що є серйозним порушенням Женевської конвенції щодо військовополонених.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

28 грудня росЗМІ повідомили, що біля селища Урожайне на заході Донецької області в бойових діях уперше взяли участь бійці батальйону «Богдан Хмельницький», що сформований з українських військовополонених та підпорядкований формуванню «Каскад» «МВС» так званої «ДНР».

Днем раніше російські ЗМІ повідомляли, що батальйон нібито завербував близько 70 українських військовополонених із виправних колоній у РФ та відправив їх на навчання, а на початку листопада доправив їх на захід Донецької області.

За оцінкою експертів ISW, використання українських військовополонених у батальйоні «Богдан Хмельницький» є ймовірним порушенням Женевської конвенції про військовополонених. Документ забороняє використання полонених у військовій діяльності на боці влади, яка їх захопила, а також стверджує, що «жоден військовополонений не може бути в будь-який час відправлений або затриманий у місцях, де він може піддаватися впливу вогню у зоні бойових дій».

Крім того, військовополонений не повинен «бути використаний на роботах, які є нездоровими або небезпечними за характером».

Нагадаємо, війська РФ розстріляли трьох українських військовополонених під Запоріжжям. Українські правоохоронці розпочали розслідування.