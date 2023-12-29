З кінця січня 2024 року в навчальних закладах Миколаївської області запустять пілотний проект «Офіцери шкільної безпеки».

Про це під час пресконференції у пʼятницю, 29 грудня, розповів начальник ГУНП Миколаївської області Сергій Махно, повідомляють «НикВести».

Проект «Офіцери шкільної безпеки» передбачає перебування в освітніх закладах на території працівника поліції, який контролюватиме безпековий процес в школах. Поліцейські мають не пропускати сторонніх осіб та стежити, щоб ніхто не проніс небезпечні предмети. Для цього додатково встановлять аркові металодетектори.

— На території Миколаївської області ми виділимо 38 працівників, які будуть займатися безпосередньо безпековим середовищем на території шкіл. Яке завдання в цього офіцера? Офіцер безпеки знаходиться безпосередньо у приміщенні школи, щоб не допустити прохід сторонніх осіб, які не пов’язані з навчальним процесом, крім батьків дітей чи інших осіб, які надають свої послуги. Завданням офіцерів безпеки є недопуск до школи осіб, які можуть пронести зброю, вибухівку, набої та інші небезпечні предмети, які можуть зашкодити дітям, учасникам навчального процесу. Також будуть прийняті міри щодо відповідного облаштування закладів освіти. В першу чергу, це металеві рамки, ручні металошукачі для проведення огляду предметів, які приносять у навчальні заклади, — розповів Сергій Махно.

Погоджені кандидатури працівників вийдуть на чергування у навчальних закладах Миколаївщини у січні. Наразі правоохоронці пройшли узгодження з місцевими військовими адміністраціями та з управлінням освіти.

Кожен офіцер безпеки має пройти медичне та психологічне обстеження, а також курс навчання, який триватиме 6 місяців, з яких 5 — теоретична підготовка.

За словами Сергія Махно, на сьогоднішній день офіцер безпеки є пілотним проектом. 38 правоохоронців будуть виділені з органів ГУНП, поліції охорони, патрульної поліції для постійної служби у відповідних навчальних закладах.

— Чому 38? Це та кількість, яку ми можемо виділити, щоб не втратити інші позиції по розкриттю і документуванню злочинів, охорони публічного порядку та інших функцій, покладених на поліцію, — додав він.

Сергій Махно також додав, що наразі тривають дискусії щодо питання носіння зброї.

В інтервʼю «Українським новинам» голова Нацполіції Іван Вигівський розповів, що повна реалізація проєкту займе до 2 років через онлайн-формат навчання. Протягом 2024-го планується забезпечити поліцейськими 6,5 тисяч шкіл.

— Момент мобілізації ми будемо враховувати дуже серйозно, щоб не пропускати ухилянтів. Окрім жінок, є також, наприклад, багатодітні чоловіки, до мобілізаційного віку, або хто має відстрочку від призову, або вже демобілізований, але має ментальне та фізичне здоров'я працювати на такій посаді, — зазначив голова Нацполіції.

Нагадаємо, у Миколаївській області з 2024 року планують відкрити очне навчання у всіх школах та дитячих садках.

Раніше повідомлялося, що в Миколаївській області близько 100 тисяч школярів навчаються дистанційно, а 22 тисячі учнів знаходяться за кордоном.

Також нагадаємо, що на запитання миколаївських студентів президент України Володимир Зеленський заявив, що для повного відновлення освітньої мережі в Миколаєві регіон потребує підсилення протиповітряної оборони.

Як відомо, в Миколаєві школярі досі навчаються в онлайн-форматі. Хоча влада наразі за сприяння донорів та держави активно облаштовує укриття в навчальних закладах, що іноді викликає у містян обурення.

Нагадаємо, що виконавчий комітет Миколаївської міськради затвердив перелік навчальних закладів, які будуть працювати у 2023-2024 році.

Мер Олександр Сєнкевич пояснив, що відмова від виходу дітей в школи є запорукою їх особистої безпеки, адже Миколаїв досі знаходиться в зоні можливого ураження балістикою з боку РФ. При цьому, він наголошує на важливості підготовки укриттів і відновлення навчання в школах, коли ЗСУ посунуть лінію фронту.

При цьому, в прифронтовому Очакові, який досі знаходиться в зоні ураження ворожого РСЗВ, діє змішана форма навчання.

Наразі на Миколаївщині працювати офлайн дозволили 57 навчальним закладам. У більшості це школи Вознесенського та Первомайського районів. Крім того, 94 шкіл працюють змішано, тобто діти вчаться офлайн за певною черговістю, наприклад, тиждень через тиждень. Крім того, 277 закладів освіти працюють онлайн.

Пізніше Віталій Кім пояснив, що рішення про офлайн-роботу міських шкіл прийматиме Офіс Президента та Міністерство освіти.

Згідно з моніторингом Управління освіти Миколаївської міської ради, 65% школярів бажають навчатися очно.

Для початку навчального року в офлайн-форматі Управління освіти міської ради оголошує тендери на влаштування у школах укриттів. Так, укриття в школі №23 відремонтують за 2,2 мільйони гривень, а в ліцеї №58 за 2,6 мільйони гривень.

Водночас видання «Українська правда» спільно з фондом savED в рамках кампанії «До школи знов» оголосили збір коштів на облаштування укриття для Миколаївського ліцею №55, який у новому навчальному році має стати ключовою школою в районі міста.

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