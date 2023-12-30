Вивіз сміття Великій Коренисі обійдеться бюджету Заводського району у 1 мільйон 99 тисяч 905 гривень.

Адміністрація Заводського району заключила договір на вивіз сміття з «Миколаївкомунтранс», свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro.

У тендерній документації зазначається, що за результатами конкурсу найближчі 9 років КП «Миколаївкомунтранс» призначено виконавцем послуг з вивезення сміття у Заводському районі міста. Тому саме з ними і було заключено договір.

Підприємство має за 2024 рік вивезти 7514 метри кубічні сміття з мікрорайону Велика Корениха.

Зазначимо, що у 2023 році на вивіз сміття у цьому районі було заплпновано 12 мільйонів 737 тисяч 900 гривень.

Раніше повідомлялося, що адміністрація Заводського району Миколаєва збирається витратити 6 мільйонів гривень на ліквідацію несанкціонованих звалищ впродовж 2024 року.

Також адміністрація оголосила тендер на ручне прибирання доріг на території району. Орієнтовна вартість закупівлі — 5 мільйонів 999 тисяч 999 гривень.

Нагадаємо, що у Миколаєві з вересня підвищилась вартість вивезення сміття КП «Миколаївкомунтранс» та «Обрій-ДКП».