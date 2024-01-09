Роберт Бровді, позивний «Мадяр», прокоментував скандал навколо родили Гринкевичів

Після корупційного скандалу навколо родини львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича, командир взводу другої штурмової роти при 28 окремій механізованій бригаді (ОМБР) Збройних сил України, засновник підрозділу аеророзвідників «Птахи Мадяра» Роберт Бровді звернувся до тих, хто наживається на війні, та попередив: «знайдуть кожного».

Про це Роберт Бровді, позивний «Мадяр», написав у своєму Телеграм-каналі.

«Уся пи*дота, що краде гроші на війні, мусить знати: ми вас, упирі та б**ді, на олівець кровʼю своєю пишемо. Сторінок там вже не мало: від дронів за мільйон гривен (х5,5) до гринкевичських сьогоднішніх мільярдів… Ті з нас, хто повернеться з війни живим, знайдуть кожного. Тікайте не озираючись. А краще застрельтеся», - написав «Мадяр».

До своєї публікації Роберт Бровді додав посилання на пост блогера Ігоря Лаченкова про родину Гринкевичів.

Мільйонні збитки державі та скандал із «золотим» вагоном: що відомо про родину львівського бізнесмена Гринкевича.

Нагадаємо, що за 2023 рік Генштаб ЗСУ провів 116 закупівель різних товарів та послуг на загальну суму майже 10 мільйонів гривень, серед яких подарункові дорогі італійські шахи, смарт годинники Apple Watch, ікони та набори кришталевого посуду.

Раніше також повідомлялось, що Служба безпеки України повідомила про підозру ексзаступнику міністра оборони України та колишньому керівникові Департаменту державних закупівель, які привласнили з бюджету більш ніж мільярд гривень на закупівлю неякісної амуніції для ЗСУ.

Нагадаємо, восени 2022 року Міноборони уклало контракт із турецькою фірмою на постачання одягу для ЗСУ, однак дорогою куртки з літніх перетворилися на «зимові» і подорожчали втричі. Як виявилося, на той час одним із власників фірми був племінник нардепа від «Слуги народу» Геннадія Касая.