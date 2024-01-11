9 січня в багатоповерхівці за адресою вулиця Космонавтів, 71 у Миколаєві прорвало трубу опалення. Водою залило дах будинку та фасад, на стінах будинку з 5 по 1 поверх утворилися брили льоду.

Про це йдеться у зверненні мешканців будинку на сторінці контакт-центрі Миколаївської міськради, пишуть «НикВести».

«На 5 та 4 поверсі на кондиціонерах просто гора замерзлої води. На 5 поверсі весь балкон залито», — йдеться в повідомленні.

У Миколаєві в багатоповерхівці прорвало трубу опалення (фото мешканців) У Миколаєві в багатоповерхівці прорвало трубу опалення (фото мешканців)

Мешканці будинку звернулися до керуючої компанії «Місто для людей» з проханням прибрати лід. Жителі стурбовані тим, що з настанням плюсової температури будинок може затопити.

«Питання до управляючої компанії «Місто для людей», хто буде компенсувати завдаті збитки та коли хтось буде прибирати цей лід????? Особливо всередині на даху??? Буде плюсова температура затопить всіх з 5 по 1 поверх. Коли будуть прибрані ці глиби з балконів?? Чи будете чекати поки когось приб'є ними?», — пишуть мешканці.

В коментарі «НикВести» керуюча компанія «Місто для людей» пояснила, що прорив труби стався внаслідок несанкціонованого втручання мешканців у систему опалення будинку.

«Мешканці верхніх поверхів, в квартирах яких недостатньо тепло, вирішили встановити легкий пролив теплоносія. На технічному поверсі вони на скидний кран, який використовується для розповітрення системи, наділи шланг та по даху вивели його в зовнішню трубу дощового водовідведення. Таких шлангів протягнули декілька по даху. З настанням морозів шланги замерзли та прорвали, внаслідок чого вода почала просочуватися з даху вниз по фасаду будинку», — зазначили в МДЛ.

10 січня компанія відремонтувала поломку та відновила опалення в будинку, однак прибрати замерзання по зовнішній стіні будинку своїми силами компанія не змогла. Станом на 11 січня лід все ж прибрали, для цього керуючій компанії довелося залучати фахівців ДСНС.

ДСНС прибрали лід з фасаду будинку (фото МДЛ) ДСНС прибрали лід з фасаду будинку (фото МДЛ)

«Прибрати намерзання по зовнішній стіні будинку в компанії не було можливості, тому що для цього необхідна спеціальна техніка. Тому 11.01.2024 р зранку компанія звернулися до ДСНС за допомогою. Рятувальники зрізали намерзлі шари льоду з використанням автовишки», — повідомли в МДЛ.

Нагадаємо, мер Миколаєва Олександр Сєнкевич вважає, що проблеми із запуском тепла, з якими на початку опалювального сезону 2023-2024 року стикнулись абоненти «Миколаївської ТЕЦ», в наступних роках будуть лише погіршуватись.

Раніше повідомлялось, що у Миколаєві досі не виконали завдання Сєнкевича про перехід соцсфери на автономне опалення.

Численні пориви мереж ТЕЦ пов'язують, зокрема, з тим, що минулого опалювального сезону підприємство використовувало солону воду з лиману, яка прискорює корозію і так застарілих труб. На противагу цьому у «Миколаївоблтеплоенерго» заливали очищену воду зі свердловин, про що «НикВести» писали у статті «Зима близько: Яким буде опалювальний сезон в Миколаєві?». Таким чином в будинках, які обслуговує комунальне облтеплоенерго, старт обох опалювальних сезонів почався без зривів та значних аварій.