В будівлі жіночої консультації реорганізованого пологового будинку №1 у Миколаєві облаштували поліклінічне відділення міської лікарні №1.

Про це повідомили в пресслужбі Миколаївської міської ради.

Поліклінічне відділення розміщувалося раніше в одній з будівель Миколаївського кораблебудівного заводу, а перед війною було перенесено в лікарню №1.

Кабінет гінекології у поліклінічному відділенні, фото: Миколаївська міська рада Мер Олександр Сєнкевич з депутатами міськради при огляді закладу, фото: Миколаївська міська рада

Тепер на 4 та 5 поверхах жіночої консультації облаштували кабінети, де приймають пацієнтів спеціалісти вузького направлення: 18 лікарів-спеціалістів терапевтичного (кардіологія, неврологія, ендокринологія) та хірургічного (травматологія, хірургія, отоларингологія) профілів. Також в поліклініці працює маніпуляційний кабінет, де проводиться забір біоматеріалу для лабораторних обстежень, кабінет функціональних обстежень та УЗД.

— Нарешті об'єдналися приміщення і експерти медицини, які будуть надавати якісні послуги миколаївцям, — розповів мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

На 1 та 2 поверхах будівлі продовжує працювати жіноча консультація.

У новому поліклінічному відділені знаходиться офтальмологічний кабінет з сучасною лазерною системою, яка дозволяє попередити сліпоту у хворих на діабет та є єдиною у місті.

Також у поліклініці є і спеціальне гінекологічне крісло для людей з інвалідністю, яке значно полегшує обстеження для пацієнток та лікарів.

Що з народжуваністю у Миколаєві?

За 11 місяців 2023 року кількість пологів майже на 500 зросла порівняно з аналогічним періодом 2022 року. Це пояснюється тим, що люди повертаються до міста. Крім цього, у Миколаєві є ще внутрішньо-переміщені жителі з Херсону та районів області, які також звертаються до пологових міста.

Начальниця управління охорони здоров’я Миколаївської міськради Ірина Шамрай на питання про те, чи не створить збільшення кількості людей проблем для реорганізованих пологових, відповіла, що медзаклади спроможні приймати породіль, навіть якщо мова йтиме про 10 тисяч пологів на рік.

Реорганізація пологових будинків в Миколаєві

Як відомо, у травні 2023 року у Миколаєві міська влада почала вивчати питання об'єднання пологових будинків. У місті спостерігається скорочення кількості пологів.

31 липня 2023 року Миколаївська міська рада прийняла рішення про про реогранізацію пологових будинків №1 та №2 — їх приєднали до міської лікарні №1 та міської лікарні №3 відповідно. Очільниця міського управління охорони здоров‘я Ірина Шамрай, пояснюючи необхідність проведення реорганізації медзакладів, заявляла, що за останні 7 років кількість вагітних у Миколаєві зменшилась у 5 разів.

Міська влада планує зберегти у місті майже на півмільйона жителів один пологовий будинок — №3, який знаходиться у мікрорайоні Ліски у Заводському районі Миколаєва.

Під скорочення через фактичну ліквідацію пологового будинку №2 в Миколаєві потрапили 42 людини.

Колектив пологового будинку №2 в Миколаєві вважає помилковим рішення міської влади щодо фактичної ліквідації та збереження у місті лише одного профільного медзакладу.

Нагадаємо, у січні 2022 року миколаївська блогерка розказала про вартість «безкоштовних» пологів у пологовому будинку №3: 10 тисяч гривень — кесарів розтин, 8 тисяч гривень — природні пологи. Також була названа вартість звичайної палати — 580 гривень на день, але є і за 2500 гривень на день за цінами станом на початок 2022 року.

Зазначимо, ще держава гарантує безкоштовні пологи в Україні. У грудні 2021 року міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявляв, що Національна служба здоров'я України компенсує за одні пологи 15 тисяч 101 гривню за програмою медичних гарантій. За даними системи E-Health Миколаївський пологовий будинок №3 отримав у 2021 році 43 мільйони 125 тисяч 99 гривень за цією програмою.

Нагадаємо, що в період з 4 по 10 грудня в медичних закладах Миколаївської області народилось 108 дітей. З них 4 двійні.