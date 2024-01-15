На Миколаївщині судитимуть жителя Нової Одеси, який незаконно вирощував сільгоспкультури на чужій земельній ділянці.

Як повідомила Миколаївська обласна прокуратура, чоловік навесні минулого року самовільно зайняв 2,1 га землі житлової забудови у межах міста Нової Одеси, де сіяв та обробляв сільгоспкультури.

Зазначається, що територіальна громада подала позов до суду через завдання їй збитків на майже 160 тисяч гривень.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 340 до 510 гривень) або арешту на строк до шести місяців.

Нагадаємо, що ексдепутат Київської міськради самовільно зайняв земельну ділянку в Дарницькому районі столиці, не маючи рішення органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування про передачу її у власність чи надання у користування.