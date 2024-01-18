Новий міст в Горохівський громаді, фото: UNITED24

У Горохівській громаді Миколаївської області у середу, 17 січня, відкрили відбудований міст через річку Інгулець.

Про це повідомили в пресслужбі UNITED24.

Міст між селами Єлизаветівка та Баратівка фактично був знищений течією та підвищенням рівня води в Інгульці. Внаслідок підриву пошкодженими були конструкції об'єкта, тому відновленню він не підлягав.

Віталій Кім, Іван Кухта та військові на відкритті мосту, фото: UNITED24

Новий залізобетонний 72-метровий міст відновить сполучення в Снігурівській громаді.

Це вже 23-й міст UNITED24 та 10-й міст на Миколаївщині.

Нагадаємо, в грудні Віталій Кім заявив, що в Миколаївській області відновили 19 мостів із 20, які були пошкоджені через російські обстріли.

Раніше у Горохівській громаді Миколаївської області за пʼять місяців відбудували мостовий перехід через річку Інгулець довжиною 84 метри. Віталій Кім розповів, що це був передостанній міст, який необхідно відновити.

Нагадаємо, що Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області (реформована САД, — прим.) вже оголошувала цього року тендери на ремонт двох мостів на автодорозі «Калинівка — Снігурівка». Йдеться про відрізки доріг км 2+398 за 220 мільйонів 478 тисяч 809 гривень (Калинівський міст, який було підірвано 2 березня 2022 року під час чергової хвилі наступу росіян) та км 36+483 за 113 мільйонів 944 тисячі 813 гривень.

У Державному агентстві відновлення та розвитку інфраструктури зазначили, що загалом у Миколаївській області зруйновано 6 мостів. У 2023 році планують капітально відремонтувати два мости біля деокупованої Снігурівки на Миколаївщині. Вартість робіт складає 300 мільйонів 792 тисячі 500 гривень.

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