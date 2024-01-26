Коблівська сільська рада. Фото: "Лиманська агенція новин"

У Коблівські громаді Миколаївщини запропоновано нові назви для 11 вулиць.

Про це повідомляється на сайті Коблівської сільської ради.

У 4 селах громади проводились громадські слухання під час яких люди вносили пропозиції стосовно нових назв. Після цього на офіційному сайті проводилось опитування. Був сформований перелік нових назв вулиць, які більшістю голосів були запропоновані для перейменування.

Також зазначається, що жителі вулиць Першотравнева та 8-го Березня в селі Рибаківка відмовилися від перейменування та вирішили залишити існуючі назви.

Крім того, пропозиція щодо перейменування вулиці Пушкіна в селі Коблево на честь загиблого воїна Сергія Пахомова не була доповнена письмовою згодою його родичів.

Нагадаємо, що у середу, 25 січня, відбулося останнє засідання топонімічної комісії Миколаєва. Тепер затверджені нею пропозиції передадуть на розгляд депутатів міської ради.

Закон про деколонізацію у Миколаєві

У квітні 2023 року Миколаївська міська рада прийняла нове положення щодо перейменування топонімів, щоб позбутись в місті від всіх російських назв.

Також депутатська комісія з питань законності затвердила нову редакцію положення про діяльність комісії з топоніміки, яка займалась перейменуванням вулиць.

Зокрема, мер Олександр Сєнкевич повідомляв, що в місті діяла комісія з топоніміки, яка займалась перейменуванням вулиць, проте станом на сьогодні її склад потребує оновлення.

Однак у серпні стало відомо, що топонімічна комісія досі не запрацювала. Через самовідвід одного із кандидатів, депутатам міськради довелося оновлювати склад комісії.

На сесії 7 вересня депутати Миколаївської міської ради затвердили новий склад топонімічної комісії. До неї включили генерал-майора Дмитра Марченка, але з приміткою «за погодженням».

Саме імʼя Дмитра Марченка стало одним з тих, на честь яких миколаївці пропонують перейменувати вулиці міста. Пропозицію подали 32 опитуваних. Проте сам генерал виступив проти такої ідеї.

В жовтні 2023 року топонімічна комісія опублікувала перші пропозиції з перейменування вулиць в рамках процесу деколонізації.

Зокрема, начальник управління культури міськради Миколаєва, який також є членом топонімічної комісії, Юрій Любаров розповів, що вулиця Фалєєвська, що носить імʼя першого городянина міста, не підпадає про закон про перейменування.

В січні 2024 року у Миколаєві було завершено роботу топонімічної комісії — близько 250 вулиць готуються до перейменування. Голова комісії Олександр Тригуб розповів, які вулиці отримають нові назви згідно із сучасним українським правописом та історичним контекстом. Зокрема, серед центральних вулиць нові назви отримають — Лягіна, Пушкінська, Потьомкінська та Адмірала Макарова.

В томі числі комісія запропонувала в рамках процесу деколонізації до перейменування 40 вулиць іменами полеглих у російсько-українській війні.