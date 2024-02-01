Наприкінці січня в Миколаєві завершила роботу топонімічна комісія, яка збирала пропозиції щодо перейменування вулиць, скверів та інших об‘єктів, назви яких пов‘язані з Росією. Що буде далі? Скільки об‘єктів перейменують і чи потрібно змінювати документи на майно? Пояснюємо.

21 березня 2023 року Верховна Рада ухвалила Закон «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії». Відповідно до цього закону, влада на місцях мала би до 27 січня 2024 року перейменувати всі топоніми та демонтувати пам‘ятники і пам‘ятні знаки, що стосуються Росії і російських діячів.

Цей процес називають деколонізацією чи дерусифікацією. А оскільки історія Миколаєва тісно пов‘язана з Російською імперією, перейменовувати доведеться багато.

Вулиця Декабристів в Миколаєві не підлягає перейменуванню, фото Сергій Овчаришин, НикВести

Яка процедура перейменування вулиць?

Навесні минулого року Миколаївська міська рада оновила склад топонімічної комісії та затвердила нове «Положення про перейменування вулиць, провулків, проспектів, площ, парків, скверів».

Згідно з документом, перейменовувати об’єкти у Миколаєві має міська рада за поданням міського голови після рекомендації комісії та громадських обговорень. Топонімічна комісія приймає, розглядає пропозиції, виносить на громадські слухання та на підставі цього дає поради міській раді. Публічне обговорення пропозицій комісії повинно тривати не менш як 2 місяці після оголошення про його початок. Впродовж місяця місцева влада повинна оприлюднити результати обговорень.

За результатами громадського обговорення міський голова готує проєкт рішення про перейменування і виносить його на розгляд депутатів. Якщо за рішення голосують, міський голова доручає адміністраціям районів виготовити й повісити нові таблички на будівлях.

Проспект Центральний в Миколаєві, раніше носив ім‘я Леніна, фото Сергій Овчаришин, НикВести

Хто входить до комісії з топоніміки у Миколаєві?

Склад комісії з перейменування вулиць затвердили минулоріч у червні. Це 15 людей — більшість з них це історики, краєзнавці та мовознавці, але є й представники виконавчої влади. Очолив комісію миколаївський історик, доктор історичних наук Олександр Тригуб.

Історики, науковці:

Юрій Котляр — доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії Чорноморського національного університету ім. Петра Могили

Тетяна Губська — провідна наукова співробітниця Миколаївського обласного краєзнавчого музею

Олександр Смирнов — старший викладач кафедри історії Миколаївського національного університету ім. В.О. Сухомлинського. Член Національної спілки археологів України

Діячі культури

Світлана Гладун — начальниця відділу охорони культурної спадщини управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради

Юрій Любаров — начальниця управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради.

Катерина Мірзоян — кандидатка мистецтвознавства, керівник музичної частини Миколаївського академічного художнього драматичного театру (за погодженням)

Інга Хоржевська — директорка Центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького (за погодженням)

Громадські діячі:

Євген Гомонюк — громадський діяч, фахівець зв'язків з громадськістю і пресою «Агенція розвитку Миколаєва»

Роман Бойко — голова правління ГО «Асоціація учасників та інвалідів АТО» (за погодженням)

Олександр Глущенко — голова ГО «Спортивний корпус Миколаїв» (за погодженням)

Микита Плєханов — голова ГО «Рух свідомих громадян» (за погодженням)

Члени виконавчих органів міськради:

Юлія Алтухова — начальниця відділу регулювання розвитку міста та розробки містобудівної документації департаменту архітектури та містобудування Миколаївської міської ради.

Лідія Баранчук — головна спеціалістка відділу регулювання інженерної інфраструктури та картографії департаменту архітектури та містобудування Миколаївської міської ради.

Також до складу комісії включили генерал-майора Дмитра Марченка, але з приміткою «за погодженням».

Вулицю Пушкінську в Миколаєві хочуть перейменувати в Аркасівську, фото Катерина Середа, НикВести

Лягіна, Адмірала Макарова та Пушкінська. Які ще вулиці перейменують?

У січні цього року топонімічна комісія завершила роботу та запропонувала до перейменування 269 топонімів, з них — 250 вулиць.

Зокрема, серед центральних вулиць нові назви отримають Лягіна, Пушкінська, Потьомкінська й Адмірала Макарова. Їхні нові назви повинні відповідати історичному контексту.

Вулиці Лягіна, яку за часів СРСР назвали на честь працівника НКВС Віктора Лягіна, пропонують повернути історичну назву Різдвяна.

Пушкінську, яка починалась з пам‘ятника російському поетові Олександру Пушкіну, пропонують назвати на честь видатного миколаївця Миколи Аркаса — Аркасівська.

Вулицю Адмірала Макарова, пам‘ятник якому стоїть у центрі Миколаєва та на честь якого названо один з найбільших вишів міста, вирішили перейменувати через асоціації з російським крейсером Адмірала Макарова, який обстрілював Україну.

Порожній постамент пам‘ятника Михайлу Фалєєву на Набережній біля міськради Миколаєва, фото Катерина Середа, НикВести

Вулицю Фалєєвська, що носить імʼя першого городянина міста Михайла Фалєєва, не підпадає про закон про перейменування, але, наприкінці жовтня 2022 року скульптуру Михайла Фалєєва на Набережній неподалік від будівлі міської ради демонтували. В поліції тоді пояснили, що так вберегли пам’ятник від російських обстрілів.

Топонімічна комісія запропонувала назвати 40 вулиць іменами полеглих у російсько-українській війні.

Перелік з новими назвами вулиць винесуть на громадські обговорення, а потім — на розгляд депутатських комісій та сесії міськради.

Вулиця Адмірала Макарова до 1986 року носила ім‘я польського революціонера Юрія Мархлевського, на деяких будинках досі збереглися старі адресні таблички, фото Катерина Середа, НикВести

Я хочу перейменувати вулицю. Що робити?

Згідно з законом України, звернутись до органів місцевого самоврядування з пропозицією щодо перейменування назви вулиці може кожен громадянин України, іноземець або людина без громадянства, які на законних підставах перебувають на території України. Також пропонувати перейменування може будь-яка юридична особа, органи влади та посадовці, трудові колективи й об’єднання громадян (кооперативи, профспілки, громадські організації тощо).

— Люди повинні написати заяву на міського голову, він направляє це питання на вивчення топонімічної комісії, де визначається, під який закон підпадає перейменування вулиці, чи доцільної її перейменовувати і надає свої рекомендації. Якщо назва пов'язана з певною людиною чи якоюсь подією воно йде на громадські обговорення. Якщо перейменування відносить до не пов'язано ні з чим і має нейтральний характер, міський голова може не відправляти його на громадські обговорення. Після цього сесія приймає рішення міська рада, – пояснює в коментарі «НикВести» член комісії з перейменування, керівник управління культури Миколаєва Юрій Любаров.

Комісія з питань перейменування повинна розглянути пропозицію щодо нової назви протягом 45 днів.

У положенні про перейменування топонімів у Миколаєві зафіксовано, за якими критеріями можна обирати нові назви для вулиць, проспектів, скверів та парків. Якщо йдеться про перейменування на честь загиблих героїв російсько-української війни або певної людини, то потрібна відповідність наступним критеріям:

– ця людина зробила значний внесок у розбудову держави, боротьбу за незалежність тощо;

– здійснила героїчний вчинок, «звершення в ім’я Батьківщини»;

– зробила значний особистий вклад у розвиток різноманітних сфер суспільного життя, таких як наука, освіта, культура.

Інфографіка Інституту національної памʼяті щодо перейменування вулиць

Головний архітектор Миколаєва Євген Поляков розказав, що звернення громадян і їхні думки враховували в роботі топонімічної комісії.

— Є процедура, яку передбачає законодавство, є соціальний запит, є запит історичний у зв'язку з війною. Перейменування вулиць буде відбуватись згідно з законодавством. Комісія завершила свою роботу, вона не ухвалює остаточного рішення, але зробила перелік пропозицій. Думку мешканців також враховували, тому що комісія розглядала всі звернення громадян, їх було купа. Після завершення роботи ми зробимо публічне обговорення, – сказав Євген Поляков в коментарі «НикВести».

На вулиці Потьомкінській ми помітили велику кількість адресних табличок, назва вулиці на яких, схоже, друкувалась поверх попередньої — раніше вулиця називалась Плєхановською. Фото Катерина Середа, НикВести

Змінили назву моєї вулиці - тож треба змінювати документи?

Якщо вашу вулицю перейменували, ви не зобов'язані змінювати документи, зокрема місце реєстрації чи права власності на нерухоме майно. Можна і надалі використовувати свої паспорти і документи зі старою адресою.

А для тих, хто має паспорт у вигляді ІD-картки, документом підтвердження місця проживання є витяг із реєстру територіальної громади. Щоб його отримати, треба звернутися до органу реєстрації, ЦНАП або згенерувати через застосунок «Дія».

Юрій Любаров пояснює:

— Якщо, наприклад, у людини ще стоїть штамп, що вона проживає на проспекті Леніна (тепер Центральний, - прим.), то їй не треба змінювати документи. Всі ці чутки, що при перейменовуванні вулиці потрібно змінювати місце реєстрації — це неправда. Проте державним установам необхідно змінювати бланки.

Після перейменування залишаться чинними документи, що засвідчують право власності на нерухомість. Не потрібно також терміново змінювати юридичні адреси в установчих документах підприємств чи інших організацій.