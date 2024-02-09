На Миколаївщині селище Первомайське планують перейменувати у Заводське. Ця назва набрала найбільшу кількість голосім від місцевих мешканців.

Про це йдеться у сюжеті «Суспільного».

Зазначимо, що цьому передували надані Інститутом національної памʼяті рекомендації перейменувати селище в рамках закону про деколонізацію та заборону пропаганди російської імперської політики. В описі документа Інститут зазначає, що пропозиції нових назв для населених пунктів місцева влада повинна подати до Верховної Ради до 27 січня 2024 року.

Серед чотирьох варіантів назви для Первомайського пальму першості в голосуванні виборола назва «Заводське», яка набрала 99 голосів.

«Чому саме Заводське? Ну, по-перше, цю назву запропонував колишній директор нашого ліцею Первомайського, тоді ще школи. Оскільки селище наше створене завдяки будівництву цукрового заводу», — розповіла членкиня комісії з топоніміки Первомайської селищної ради Олена Заможня.

У Первомайську почали обговорювати питання перейменування з кінця листопада 2023. Необхідність зміни назви виникла у зв'язку з висновком експертизи комісії Українського інституту національної пам’яті, що назви населених пунктів, які містять ідеологему «1 травня» — пов’язані з реалізацією російської імперської політики.

«Перший етап — це було надання пропозицій для обговорення. Другий етап — це було голосування. Обговорення відбувалося через гугл-форму, через надання пропозицій на адресу селищної ради і через надання пропозицій в паперовому варіанті», — розповідає начальник Первомайської селищної військової адміністрації Максим Коровай.

Подання щодо перейменування та інформаційну довідку вже направили до Верховної ради.

Деколонізація на Миколаївщині

Як відомо, Миколаївщині рекомендують переглянути назви міст Первомайськ, Южноукраїнськ та 57 сіл через невідповідність стандартам державної мови.

Після цього у Первомайську стартували громадські обговорення щодо перейменування міста. Містянам запропоновано обрати назву з п’яти запропонованих варіантів: Ольвіополь, Богопіль та Голта, Ольвія або Першотравенськ.

Лише 30 грудня депутати вирішили запропонувати Верховній Раді одразу два варіанти назви для міста: Ольвіополь, або залишити ту ж назву Первомайськ. У опитування місцевих лідером був Ольвіополь.

Досі із пропозиціями не визначилось місто Южноукраїнськ. Депутати хочуть запропонувати Верховній Раді одразу дві назви: Південноукраїнськ та Гард. На засіданні минулої сесії їм не вистачило голосів.

В середині грудня 2023 року в Снігурівській громаді після громадських обговорень було сформовано остаточний перелік варіантів нових назв вулиць, які підлягають перейменуванню. Розпочався другий етап електронного голосування.

В рамках закону про деколонізацію у Снігурівській громаді перейменують 42 вулиці.