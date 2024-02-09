«Півострів Піщаний». Дослідження місцезростань Centaurea margaritacea. Фото: Винокуров Д. С.

Громадянина, якому Держгеокадастр незаконно передав ділянку природно-заповідного фонду «Півострів Піщаний» на Миколаївщині, зобов’язали повернути її Мішково-Погорілівській громаді.

Про це повідомляє Миколаївська обласна прокуратура.

«Рішенням Жовтневого районного суду Миколаївської області задоволено позов Миколаївської окружної прокуратури про повернення земельної ділянки природно-заповідного фонду, вартістю 1,3 мільйона гривень у власність територіальної громади», — йдеться у повідомленні.

Прокуратурою встановлено, що Головне управління Держгеокадастру в Миколаївській області незаконно передало у приватну власність громадянина земельну ділянку, площею 1200 квадратних метрів для індивідуального садівництва, яка розташована в межах ландшафтного заказника місцевого значення «Півострів Піщаний», створеного з метою збереження ландшафтних комплексів заплави Інгулу.

Суд визнав незаконним та скасував наказ Головного управління Держгеокадастру в Миколаївській області та зобов’язав повернути ділянку у власність територіальної громади.

Територія «Півострову Піщаний» входить до складу природно-заповідного фонду України, охороняється як національне надбання, щодо якого встановлюється особливий режим охорони, відтворення та використання. Землі зазначеного заказника належать до особливо цінних.

Раніше Українська природоохоронна група виявила, що в межах заказника «Півострів Піщаний» в 2019 році було виділено близько 7 земельних ділянок у приватну власність для особистого селянського господарства. Після цього активісти направили скарги до прокуратури з вимогою скасування незаконних рішень.

Нещодавно у власність громади повернули ще одну ділянку заказника.