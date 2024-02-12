Пляж Очакова, архівне фото, автор Володимир Сіляков

Після виходу Очаківщини з зони бойових дій протягом пів року можливо точково розмінувати пляжі та частково відновити Очаків як курортне місто.

Таку думку в коментарі «НикВести» озвучив заступник начальника Миколаївської ОВА Микола Марінов, який до початку повномасштабної війни опікувався питаннями туризму.

Під час опитування місцевих мешканців, в рамках розробки програми відновлення та розвитку Очаківської громади, більшість відповідей стосувалася відновлення туризму.

Микола Марінов впевнений, що відновлення туристичного потенціалу Очакова — це питання не одного десятиріччя.

— Це дуже складна тема, я думаю нам рано ще про це говорити. Я не хочу бути дуже оптимістичним і налаштовувати людей на роботу, це великі гроші. Це і розмінування пляжів, і розмінування моря, встановлення загороджень. Я не знаю скільки ще років або десятиліть це будуть проводити, — зазначив він.

За його словами, обговорювати в можливості відновлення туристичного та курортного потенціалу громади можна лише після відходу російських військ, як мінімум, до адміністративного кордону Криму.

— Розмінувати пляжі — це швидко, можна зробити за сезон, розмінувати акваторію можна точково і загородити. Я вважаю, що, грубо кажучи, на такого формату відновлення піде сезон. Тобто беремо окрему ділянку пляжу, розміновуємо, акваторію біля пляжу також розміновуємо і встановлюється загородження, — зазначив Микола Марінов.

Пляж Очакова, фото Альона Коханчук

Але це не вирішить глобальну проблему туристичного майбутнього для Очаківської громади.

Заступник міського голови Олексій Васьков додає, що влада Очакова поки навіть не уявляє, наскільки забруднено мінами узбережжя лиману, на якому знаходиться місто.

— Щодо розмінування територій, ми поки що не займалися, оскільки у нас немає навіть уявлення наскільки наші береги засмічені, — сказав він.

Більше про перспективи та можливості відновлення Очаківщини читайте у статті «НикВести» «Очаків: чим живе та про що мріє прифронтове місто».

Зазначимо, що 92% мешканців Очаківської громади, що на Миколаївщині вірять у відновлення громади після виходу з зони бойових дій. Вони бачать її «квітучою», «успішною» та «туристичною».