Укриття в одній з миколаївських шкіл, архівне фото «НикВести»

Станом на лютий 2024 року укриття облаштували у 31% шкіл Миколаєва. Це 21 заклад загальної середньої освіти: 10 ліцеїв та 11 гімназій.

Про це йдеться у статті «НикВести» «Укриття у школах: чим Миколаєву буде корисний досвід Українки».

За даними управління освіти Миколаївської міської ради, наразі добігають кінця роботи ще у двох закладах. Окрім них, до кінця 2024 року планується облаштувати укриття у семи школах.

Зазвичай миколаївські школи не мають протирадіаційних укриттів чи бомбосховищ, тому в укриття переоблаштовують підвальні приміщення. Після необхідних покращень та ремонтів вони отримують статус найпростіших укриттів, тобто таких, де діти та освітяни можуть перебувати під час повітряних тривог.

Фінансують роботи за рахунок міського бюджету та донорів. Зокрема:

міжнародний комітет Червоного Хреста облаштував найпростіші укриття у двох закладах;

французька гуманітарна організація ACTED відремонтувала укриття в одному з ліцеїв міста;

міжнародна гуманітарна організація Save the children проводить роботи одній з гімназій та планує облаштування укриттів ще в чотирьох;

благодійний фонд SavED — зробив укриття у двох закладах та проводить роботи ще в одному;

UNICEF обладнав укриття в двох ліцеях та гімназії.

На жаль, не всі школи міста мають придатні підвали. Згідно з вимогами Держслужби з надзвичайних ситуацій, у таких випадках укриття можна влаштувати на цокольному чи першому поверсі, за умови встановлення огороджувальних будівельних конструкцій.

Що з навчанням дітей в Миколаєві?

Школярі Миколаєва з початку повномасштабного вторгнення РФ навчаються в онлайн-форматі. Хоча влада наразі за сприяння донорів та держави активно облаштовує укриття в навчальних закладах, що іноді викликає у містян обурення.

Відмова від виходу дітей в школи є запорукою їх особистої безпеки, адже Миколаїв досі знаходиться в зоні можливого ураження балістикою з боку російських військових, каже мер Олександр Сєнкевич. При цьому, він наголошує на важливості підготовки укриттів і відновлення навчання в школах, коли ЗСУ посунуть лінію фронту.

Наразі зі 142 шкіл та дитячих садочків у Миколаєві укриттями облаштовано 37 навчальних закладів. У кінці грудня 2023 року комісія рекомендувала до відкриття ще сім закладів освіти, де облаштовані укриття.

В планах влади протягом наступних кількох років облаштувати 54 укриття у дитячих садочках, школах та ліцеях Миколаєва.

Нагадаємо, цьогоріч у школах Миколаєва фіксували відтік учнів. Порівняно з минулим навчальним роком кількість школярів зменшилася на 3 тисячі 300 осіб. Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім пояснив, що школи міста працюють онлайн, оскільки вони досі є цілями для російської армії.Також Віталій Кім пояснив, що рішення про офлайн-роботу міських шкіл прийматиме Офіс Президента та Міністерство освіти.

Де на Миколаївщині є офлайн-освіта?

У Миколаївській області працювати офлайн дозволили 57 навчальним закладам. У більшості це школи Вознесенського та Первомайського районів. Крім того, 94 шкіл працюють змішано, тобто діти вчаться офлайн за певною черговістю, наприклад, тиждень через тиждень. Ще 277 закладів освіти працюють онлайн.

Також навчальний процес офлайн вдалось організувати у прифронтовому Очакові, який досі знаходиться в зоні ураження ворожого РСЗВ. Там діє змішана форма навчання.

Згідно з моніторингом Управління освіти Миколаївської міської ради, 65% школярів бажають навчатися очно.