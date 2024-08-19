Зміни до Порядку проведення призову. Колаж 24 каналу

Кабмін змінив порядок надання відстрочки від мобілізації тим, хто доглядає за родичами

Про це йдеться у постанові № 930.

Кабмін визначив, хто повинен повідомляти про членів сім’ї, які можуть здійснювати постійний догляд.

Згідно з документом, військовозобов’язані, зайняті постійним доглядом за хворим батьком чи матір’ю дружини (чоловіка), повинні повідомити в заяві про відсутність інших працездатних членів сім’ї, які зобов’язані та можуть здійснювати постійний догляд.

Водночас військовозобов’язані, які доглядають за хворою дружиною (чоловіком), дитиною та/або своїми батьком чи матір’ю, не зазначають у заяві, інформацію про інших працездатних членів сім’ї, які зобов’язані та можуть здійснювати постійний догляд.

Крім того, військовозобов’язані, зайняті постійним доглядом за членами сім’ї третього ступеня споріднення, які є особами з інвалідністю І або ІІ групи, зазначають у заяві про відсутність членів сім’ї першого і другого ступеня споріднення особи, за якою вони здійснюють догляд.

Постановою визначено, що ТЦК під час прийняття рішення про надання відстрочки перевіряє перебування такого військовозобов’язаного на військовому обліку, родинні зв’язки військовозобов’язаного та особи, яку відповідно до законодавства зобов’язаний утримувати військовозобов’язаний або за якою здійснює постійний догляд, наявність інших осіб, місце проживання яких задекларовано/зареєстровано за адресою місця проживання військовозобов’язаного або особи, яка перебуває на утриманні або потребує постійного догляду.

Раніше повідомлялося, що з 1 липня 2024 року три категорії студентів можуть підлягати мобілізації.

Нагадаємо, у 2024 році запрацюють нові правила для вступу на аспірантуру, оскільки на таку форму навчання частіше почали вступати чоловіки призовного віку.

В свою чергу Кабмін дозволив відраховувати з університетів студентів-чоловіків, яких було визнано придатними до військової служби, але вони відмовляються проходити базову загальновійськову підготовку.

У Волинській області виші передаватимуть у ТЦК списки відрахованих студентів.