В Очакові до лікарні звернувся чоловік, якого покусав хворий на сказ кіт. По місту почали вакцинувати домашніх тварин.
Про це повідомили в Очаківській міській раді.
Зазначається, що у хвора тварина загинула. Постраждалого госпіталізували до лікарні.
Це вже другий випадок сказу серед домашніх тварин на території міста. У зв’язку з цим усьому населенню міста, у кого є домашні тварини, рекомендовано провести вакцинацію котам, собакам та іншим.
«Сказ — заразне невиліковне захворювання. Хворіють на нього дикі тварини лисиці, вовки, борсуки та інші), а від них може заразитись людина. Періодично найчастіші навесні, серед тварин виникають вогнища сказу. Тварини, які захворіли не бояться людей, не тікають якщо людина наближається до них, вони забігають в населенні пункти та нападають на людей та свійських тварин», — нагадали у міськраді.
Також там попередили, що після укусу хворої тварини, людина може захворіти через 10-60 днів, навіть через рік та більше.
«Захворювання людини, яка не звернулася за медичною допомогою у всіх випадках закінчується летально», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що у Миколаєві за перший квартал року від укусів тварин звернулося 179 людей, а це 10% більше, ніж торік.
Також повідомлялося, що на Миколаївщині по селам щеплюють собак та котів від сказу.
В Очакові до лікарні звернувся чоловік, якого покусав хворий на сказ кіт. По місту почали вакцинувати домашніх тварин.
Про це повідомили в Очаківській міській раді.
Зазначається, що у хвора тварина загинула. Постраждалого госпіталізували до лікарні.
Це вже другий випадок сказу серед домашніх тварин на території міста. У зв’язку з цим усьому населенню міста, у кого є домашні тварини, рекомендовано провести вакцинацію котам, собакам та іншим.
«Сказ — заразне невиліковне захворювання. Хворіють на нього дикі тварини лисиці, вовки, борсуки та інші), а від них може заразитись людина. Періодично найчастіші навесні, серед тварин виникають вогнища сказу. Тварини, які захворіли не бояться людей, не тікають якщо людина наближається до них, вони забігають в населенні пункти та нападають на людей та свійських тварин», — нагадали у міськраді.
Також там попередили, що після укусу хворої тварини, людина може захворіти через 10-60 днів, навіть через рік та більше.
«Захворювання людини, яка не звернулася за медичною допомогою у всіх випадках закінчується летально», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що у Миколаєві за перший квартал року від укусів тварин звернулося 179 людей, а це 10% більше, ніж торік.
Також повідомлялося, що на Миколаївщині по селам щеплюють собак та котів від сказу.