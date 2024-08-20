Сказ тварин. Фото: Pixabay

В Очакові до лікарні звернувся чоловік, якого покусав хворий на сказ кіт. По місту почали вакцинувати домашніх тварин.

Про це повідомили в Очаківській міській раді.

Зазначається, що у хвора тварина загинула. Постраждалого госпіталізували до лікарні.

Це вже другий випадок сказу серед домашніх тварин на території міста. У зв’язку з цим усьому населенню міста, у кого є домашні тварини, рекомендовано провести вакцинацію котам, собакам та іншим.

«Сказ — заразне невиліковне захворювання. Хворіють на нього дикі тварини лисиці, вовки, борсуки та інші), а від них може заразитись людина. Періодично найчастіші навесні, серед тварин виникають вогнища сказу. Тварини, які захворіли не бояться людей, не тікають якщо людина наближається до них, вони забігають в населенні пункти та нападають на людей та свійських тварин», — нагадали у міськраді.

Також там попередили, що після укусу хворої тварини, людина може захворіти через 10-60 днів, навіть через рік та більше.

«Захворювання людини, яка не звернулася за медичною допомогою у всіх випадках закінчується летально», — йдеться у повідомленні.

Повідомлення від Очаківської міської ради

Нагадаємо, що у Миколаєві за перший квартал року від укусів тварин звернулося 179 людей, а це 10% більше, ніж торік.

Також повідомлялося, що на Миколаївщині по селам щеплюють собак та котів від сказу.