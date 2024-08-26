У Миколаївській області 26 серпня скасували графіки відключень електроенергії. Фото: Pexels

У Миколаївській області скасували графіки погодинних відключень електроенергії.

Про це повідомили в АТ «Миколаївобленерго».

— Нарешті можемо видихнути. ГПВ скасовано! Тож приступаємо до за живлення, – мовиться в повідомленні.

Нагадаємо, що після ранкової атаки 26 серпня Комунальне підприємство «Миколаївобленерго» змушене було запровадити графіки аварійних відключень світла.

Нагадаємо, вранці 26 серпня російська армія нанесла ракетний удар по Україні.

Внаслідок російської атаки 26 серпня у Миколаївській області поранено трьох цивільних.

У зв'язку з ранковою атакою РФ та аварійними відключеннями світла у Миколаївській області запрацювало близько 400 пунктів незламності.