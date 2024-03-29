На вивіз будівельних відходів у чотирьох районах Миколаєва з бюджету заплатить ₴2,3 млн, архівне фото «НикВести»

У Миколаєві на вивіз будівельних відходів з бюджету планують витратити 2,3 мільйона гривень.

Відповідний тендер опублікований на сервісі публічних закупівель ProZorro, пишуть «НикВести».

Замовником виступає комунальне підприємство «Миколаївкомунтранс». Згідно з умовами тендеру, підрядник повинен буде здійснювати збір та перевезення великогабаритних та ремонтних побутових відходів на території Заводського, Центрального та Інгульського районів.

Збирання та перевезення відходів передбачено до міського полігону або інших санкціонованих місць для їхнього захоронення.

Строк надання послуг визначено з дати укладання договору до 31 грудня 2024 року. Виконавець зобов'язаний виконувати роботи в робочі, святкові та вихідні дні відповідно до регламентованого графіку.

Крім того, переможець тендеру зобовʼязується:

збирати сміття, яке було розсипане внаслідок завантаження та перевезення;

збирати сміття, розкидане біля контейнерів.

Нагадаємо, в Інгульському районі Миколаєва у 2024 році також витратять ₴13 млн на прибирання листя та несанкціонованих звалищ.

Також зазначимо, що департамент ЖКГ Миколаївської міської ради планує витратити 1 мільйон 680 тисяч гривень на утримання майданчику для зберігання опалого листя, що розташований у глиняному кар'єрі поруч з міським цвинтарем поблизу села Мішково-Погорілове.

Нагадаємо, що у червні цього року у Миколаєві розпочали прибирати сміття, що залишилось після руйнувань житлових будинків внаслідок російських прильотів.

Все сміття вивозять на спеціально відведений майданчик на міському полігоні твердих побутових відходів у селі Весняне. Вартість робіт 3,4 мільйони гривень. В подальшому відходи планують подрібнювати та повторно використовувати.

Для цього до кінця 2023 року Миколаїв має отримати від міжнародних донорів подрібнювач для будівельного сміття, що утворилося внаслідок обстрілів і бомбардувань міста.

Також Миколаїв очікує від Японських партнерів нове обладнання для демонтажу зруйнованих будівель і переробки будівельного сміття.