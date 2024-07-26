Рекреаційна зона «Намив» в Миколаєві. Фото: НикВести.

У Миколаєві перевірили якість води на пляжах та зонах купання міста. Фахівці виявили перевищення вмісту лактозопозитивних кишкових паличок.

Про це повідомили у Миколаївському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Як зазначають, 22 липня було відібрано воду для перевірки води на шкідливі бактерії. Встановили, що показник індексу лактозопозитивних кишкових паличок перевищує показники епідемічної безпеки в:

районі пляжу «Стрілка» – в 4,8 рази;

районі пляжу «Чайка» – в 4,8 рази;

районі рекреаційної зони «Намив» – в 3,1 рази.



Також, додають, що патогенних мікроорганізмів не виявлено.

Нагадаємо, раніше у Миколаєві перевірили якість води на пляжах та у місцях купання людей. У трьох локаціях виявили перевищення вмісту у воді лактозопозитивних кишкових паличок.