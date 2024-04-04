Магазин «Київстар», фото УНІАН

Кіберфахівці та слідчі Служби безпеки України збирають доказову базу на хакерів головного розвідувального управління генерального штабу РФ (відомого як ГРУ), які здійснили атаку на мобільного оператора «Київстар».

Після проведення всіх експертиз та оголошення підозр матеріали цього розслідування будуть передані до Міжнародного кримінального суду у Гаазі, повідомили в СБУ.

Наразі СБУ встановила, що атаку на «Київстар» реалізувало хакерське угруповання SandWorm, яке є штатним підрозділом російського ГРУ.

За словами очільника Департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюка, зараз СБУ проводить низку експертиз щодо уражених хакерами систем і завданих збитків. Також спецслужба спрямувала запити на отримання додаткової інформації від міжнародних партнерів.

Ілля Вітюк підкреслив, що в СБУ опрацьовують всіх учасників вертикалі, які були причетні до цієї атаки.

— Відповідати за скоєне має не лише конкретний хакер, але і, як мінімум, керівник військової частини і керівництво спецслужби, яка здійснює деструктивну діяльність, — сказав він.

Водночас він підкреслив, що у світі налічується лише три кейси, коли оголошувалися підозри хакерам за кібератаки на інфраструктуру. При чому один із них — якраз результат СБУ.

— Ми працюємо, щоб за нашим законодавством оголосити підозри, а у подальшому передати ці справи в МКС. Воєнних злочинців мають судити на міжнародному рівні, — зазначив Ілля Вітюк, підкреслюючи, що кібератаки по цивільній інфраструктурі мають бути визнані воєнними злочинами.

Що відомо про хакерську атаку на «Київстар»?

Нагадаємо, що 12 грудня у роботі оператора «Київстар» стався потужний збій. Користувачі повідомили про відсутність зв'язку, інтернету, також не працює сайт оператора. Зокрема, збій вплинув на роботу банківських терміналів та системи оповіщення.

Згодом у «Київстар» заявили, що причиною масштабного збою в роботі стала потужна хакерська атака, але запевнили, що персональні дані клієнтів у безпеці. Ввечері 12 грудня компанія «Київстар» повідомила, що частково відновила роботу послуг фіксованого зв`язку (зі стаціонарним обладнанням).

Також в «Київстар» вважають, що 12 грудня на компанію здійснили хакерську атаку, подібних до якої у телекомунікаційній галузі в світі ще не було.

Мобільний оператор «Київстар» втратив під час масованої кібератаки приблизно 3,6 мільярда гривень.

Російські хакери з угруповання «Солнцепек» взяли на себе відповідальність за кібератаку на мобільний оператор «Київстар». В СБУ заявили, що ці хакери працюють у підрозділі головного управління генштабу збройних сил РФ (ГРУ).

Оператор звʼязку «Київстар» скасовує наступну планову плату за тариф для своїх користувачів. Також компанія виділяє 100 мільйонів гривень на потреби ЗСУ.