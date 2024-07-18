Південноукраїнська АЕС — одна з трьох атомних електростанцій на підконтрольній території України, архівне фото з відкритих джерел

Міністерство енергетики України закликає утримуватися від поширення неперевіреної інформації про нібито аварії на Південноукраїнській атомній електростанції (ПАЕС).

Заступник міністра енергетики Микола Колісник, коментуючи інформацію щодо виходу з ладу трьох трансформаторів ПАЕС, в ефірі телемарафону 18 липня заявив, що такі повідомлення можуть грати на руку ворогу, пишуть «НикВести».

— Інформація, яку поширюють в ЗМІ різного роду експерти, насправді є певною мірою ІПСО, і вона грає на руку ворогу. Адже розкриття такої інформації є, по-перше, негативним. По-друге, ця інформація отримується різними незрозумілими шляхами. Робота енергосистеми на сьогодні стабілізується досить оперативно, - сказав Микола Колісник.

Він підкреслив, що аварійні ситуації трапляються через те, що обладнання працює на межі своїх технічних можливостей.

— Якщо відбуваються якісь аварійні ситуації, це непередбачувані ситуації, вони відбуваються з об’єктивних причин. Все обладнання сьогодні працює на граничних потужностях, максимальних технічних можливостях. І коли щось виходить з ладу, то енергетики одразу ремонтують та відновлюють роботу такого обладнання», - зазначив заступник міністра.

Микола Колісник також прокоментував вплив спеки на енергосистему.

— Спека надмірна, і вона впливає як на збільшене споживання, так і на безпеку експлуатації обладнання. Оскільки фактично все обладнання сьогодні знаходиться під повним навантаженням, енергосистема працює на 100% від можливого, тому і трапляються випадки, коли деяке обладнання виходить з ладу. Дійсно, наслідком цього були аварійні відключення, проте енергетики досить оперативно, фактично протягом доби відремонтували та відновили роботу технічного обладнання. Ми повернулись до планових графіків обмеження електроенергії, - додав він.

Зазначимо, що вночі 16 липня стався вихід з ладу обладнання на одному з енергооб’єктів, через це в системі збільшився дефіцит енергії, про що повідомило «Укренерго».

Після цього соціальних мережах почали розповсюджувати інформацію, про те, що один з енергоблоків відключили після аварії на ПАЕС.

На питання про те, чи дійсно на станції сталась поломка енергообʼєкта, на Південноукраїнській АЕС у коментарі «НикВести» заявили, що згідно до законів України «Про правовий режим воєнного стану» від 26.03.2022 не можуть надати офіційний коментар щодо цієї ситуації. Однак атомники запевнили, що енергокомплекс працює у штатному режимі.

У той же час, директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко заявив, що два дні тому на Південноукраїнській АЕС згоріло два трансформатори струму, а сьогодні, 18 липня, згорів силовий трансформатор.

Нагадаємо, до початку повномасштабного вторгнення в Україні працювало 15 атомних енергоблоків, з яких зараз на підконтрольній території 9 блоків на Південноукраїнській (три блоки), Хмельницькій (два блоки), Рівненській (чотири блоки) АЕС. Ще шість блоків розташовані на окупованій російською армією ЗАЕС.

Обстріли енергетики навесні 2024 року

Перший цього року масований обстріл об'єктів енергетичної інфраструктури Росія здійснила 22 березня. Російська армія атакувала Харків, Запоріжжя, Кривий Ріг, Хмельницький, Полтавську область, Вінницьку область, Львівську область, Івано-Франківську область, Миколаївську область, Одесу та інші регіони України.

Найбільшою була атака на Дніпровську гідроелектростанцію (ГЕС) у Запоріжжі. Це одна з найбільших та потужних гідроспоруд України. Ракетний удар по ДніпроГЕС призвів до пошкодження двох станцій і греблі, що входять до її структури.

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко каже, що до зими Україні необхідно відновити щонайменше 25-30% пошкодженої теплової генерації: «Нам на повну потрібно залучити імпорт. Також до зими потрібно максимально відновити те, що можна з вугільної генерації, з гідрогенерації й максимально побудувати об‘єкти в газовій генерації».

Водночас, за словами міністра енергетики Германа Галущенко, робити наразі якісь прогнози щодо складності наступної зими для енергетики України недоцільно. На його думку, зараз ніхто не зможе сказати з якою генерацією Україна опиниться взимку: «Насправді виглядає все втішно, тому що система, незважаючи на російські удари, є цілісною».

У ВВС прогнозують, що взимку українці можуть проводити до 20 годин на день без світла та опалення.

Крім того, в ніч на 22 червня росіяни завдали ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктурі в різних регіонах України. В результаті протиповітряного бою збито 25 повітряних цілей, однак енергетичні об'єкти у Запорізької та Львівської області все ж зазнали ушкоджень. Також внаслідок ворожої атаки на одному з об’єктів постраждали двоє енергетиків.