Термінали Starlink можна купити на чорному ринку по всьому світі / Фото з відкритих джерел

Термінали Starlink, розроблені компанією Ілона Маска SpaceX, можна незаконно придбати у всьому світі. Особливо це поширюється на країни, де угоди на використання супутникових сервісів не укладені.

Про це йдеться у розслідуванні Bloomberg.

Зокрема ідеться про країни, де панують репресивні, недемократичні режими: до прикладу, Ємен та Судан. Як правило, це регіони із поганою якістю інтернету, де є потреба у швидкісному та надійному з’єднані.

У Судані, пишуть журналісти, понад рік іде громадянська війна — і повстанці використовують систему Starlink для своєї логістики. Адже звичайний інтернет у Судані уже відсутній кілька місяців.

За даними видання, термінали потрапляють і до Венесуели, яка перебуває під санкціями США, хоча на карті інтернет-покриття мережі не вказано, що у цій країні мають працювати супутники.

Зазначається, що у Південній Африці торгівля Starlink відбувається через спеціальні групи у соцмережах. Продавці пропонують купити Starlink, активовані в сусідньому Мозамбіку, де їх використання вважається легальним.

Обійти заборону можна також сплативши за допомогою міжнародної карти, зазначають джерела агентства. Аналогічні дії роблять ритейлери у всьому світі.

Старша наукова співробітниця з міжнародних питань і питань безпеки Австралійського інституту Емма Шортіс прокоментувала, що така ситуація «викликає занепокоєння, оскільки ніхто не несе відповідальності за те, хто має доступ до терміналів і як вони використовуються».

Нагадаємо, демократи з Палати представників США почали розслідування щодо компанії SpaceX Ілона Маска, щоб з'ясувати, чи вживала компанія заходів, аби запобігти використанню Росією супутникового сервісу Starlink у війні проти України.

Раніше повідомлялося, що російські війська можуть використовувати системи Starlink на фронті. Вперше українська сторона виявила системи Starlink у російських військах «кілька місяців тому». З того часу використання Росією супутникових систем на фронті тільки збільшується.

Головне управління розвідки повідомило, що Росія закуповує Starlink в арабських країнах. Вартість одного терміналу супутникового зв’язку 200 тисяч рублів.