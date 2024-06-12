Миколаїв, червень 2024 року, фото: «НикВести»

Частка новин, повʼязаних з війною, в медіапросторі Миколаєва складає 48%. В той час, як в сусідній Одесі про війну пишуть вдвічі менше.

Такого висновку прийшли в дослідженні Інституту масової інформації, проведеному з 6 по 10 травня.

Найбільше новин про війну публікували онлайн-медіа Донецька (91%), Харкова (81%), Херсона (80%) і Луганська (75%). Водночас найменше новин про війну зафіксували у виданнях Житомира (21,5%) та Одеси (22%).

В Миколаєві ця кількість складає 48%. Порівняно з 2022 роком, частка новин у миколаївських онлайн-медіа на воєнну тематику навіть зросла — тоді про війну у стрічках було 43,8% новин, про це в своєму блозі пише регональна представниця ІМІ в Миколаївській області Катерина Середа.

Інфографіка ІМІ

Переважно, це публікації про бойові дії та жертви серед військових, а також соціальні наслідки війни

— В тому числі відключення світла через зниження російськими агресорами енергетичної інфраструктури України. Ну обійшлося без мови ворожнечі — медіа безпідставно використовують поняття «ухилянт», підсилюючи напругу і ворожнечу між соціальними групами, — пише Катерина Середа.

Загалом по Україні новин в регіональних медіа про війну стало менше на 7%.

Крім того, у дослідженні йдеться про те, що у новинах про війну в Україні зафіксовано низький рівень мови ворожнечі – всього 1% із загальної кількості новин про війну.

— Втім, варто зауважити, що цей показник зріс із 2022 року втричі – з 0,3% до 1% новин – через некоректне використання в матеріалах поняття «ухилянт» щодо чоловіків, які підлягають мобілізації, — йдеться в дослідженні ІМІ.

Також зафіксовано мову ворожнечі щодо ВПО, що була присутня в новинах медіа з десяти регіонів: Тернополя (6% новин з мовою ворожнечі із загальної кількості новин про війну в регіоні), Волині, Черкас (по 3%), Чернівців, Одеси, Запоріжжя (по 2% відповідно), Харкова, Вінниці, Миколаєва (по 1% відповідно) і Рівного (0,5% новин про війну з мовою ворожнечі відповідно).

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