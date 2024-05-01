У Миколаєві запустили п'ять фонтанів. Фото: Миколаївська міськрада

Від сьогодні, 1 травня, у Миколаєві почали запускати фонтани. Роботи проводить комунальне підприємство «Миколаївські парки».

Про це повідомили у Миколаївській міській раді.

Там зазначили, що цьогоріч працюватимуть не всі фонтани міста, а лише ті, які не потребують значних ремонтів та витрат коштів. Відтак запустили п’ять фонтанів, які розміщені в скверах «Манганаріївський», «Макарова» на Намиві, «Каштановий», «Чорновола», а також на Флотському бульварі.

Як зазначив заступник директора «Миколаївських парків» Максим Доргаліс, ці фонтани працювали і минулого року.

— Наша бригада займалася їх обслуговуванням в 2023 році. На зимовий період вони були законсервовані. І, як ми бачимо, система працює без нарікань, - сказав він.

Перед запуском фонтанів фахівці КП переглядають всі деталі, які були зняті на зберігання на зимовий період, обслуговують двигуни, підшипники та встановлюють їх на свої місця. Проводять тестовий запуск, додали у міькраді.

— Хочу зауважити, що всі фонтани набирають воду лише один раз і вона циркулює по колу весь сезон. Система може потроху підкачувати воду, якщо є сильні вітри. Тому витрати води відносно невеликі, - наголосив заступник директора підприємства.

Вода у всіх фонтанах міста така ж, як і в централізованій системі, - технічна. Тому пити її не можна.

У Миколаєві запустили п'ять фонтанів. Фото: Миколаївська міськрада

У Миколаєві запустили п'ять фонтанів. Фото: Миколаївська міськрада

У Миколаєві запустили п'ять фонтанів. Фото: Миколаївська міськрада

У Миколаєві запустили п'ять фонтанів. Фото: Миколаївська міськрада

У Миколаєві запустили п'ять фонтанів. Фото: Миколаївська міськрада

У Миколаєві запустили п'ять фонтанів. Фото: Миколаївська міськрада

У Миколаєві запустили п'ять фонтанів. Фото: Миколаївська міськрада

Нагадаємо, цьогоріч у Києві не вмикатимуть великі фонтани з міркувань економії електроенергії.