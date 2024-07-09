Автобуси, що курсують Миколаєвом. Фото: Миколаївська ОВА

Директор «Миколаївпастрансу» Ігор Кушнір заявив, що у підприємства є дефіцит водіїв автобусів. Однак, набір на цю посаду поки не оголошують.

Про це Ігор Кушнір сказав в ефірі ТРК «МАРТ».

— Відверто? Щоб залучити всі автобуси нам потрібно ще сто водіїв, — сказав він.

За словами очільника підприємства, зараз «Миколаївпастранс» спільно з благодійним фондом розробляють алгоритм та проект договору по навчанню водіїв на категорію «D», що дозволяє водити автобус.

— Поки що анонс ми не даємо, але просимо містян звертатися до нас за телефоном на електронну адресу або у Facebook за детальною інформацією, — додав Ігор Кушнір.

Нестача водіїв у Миколаєві

Нагадаємо, що у листопаді 2023 року, Норвегія передала Миколаєву пасажирські автобуси, кожний з яких може вмістити майже 100 осіб. Планувалось, що автобуси будуть курсувати в Корабельний район, проте у міста виникли труднощі із введенням в експлуатацію нових автобусів через недостатню кількість водіїв.

Проблема з нестачею водіїв виникла і в сусідній Одесі. Там не вистачає людей для роботи на автобусах, які подарувало місто-побратим Регенсбург. З необхідних 18 водіїв є тільки сім.

Пізніше заступник начальника управління транспортного комплексу, зв'язку та телекомунікацій Миколаївської міської ради Олег Кукса заявив, що за 2022-2024 роки кількість громадського транспорту у Миколаєві скоротилася з 700 до 387. І нестача водіїв – головна проблема для ефективної роботи громадського транспорту в Миколаєві.

Також жителі віддалених районів Миколаєва поскаржилися на проблему з громадським транспортом у віддалених районах міста. Міський голова Олександр Сєнкевич відповів, що чоловіки не хочуть йти працювати водіями через мобілізацію.

У травні міський голова також заявив, що через через мобілізацію на маршрутах курсуватиме на два автобуси менше.

Разом з цим голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім заявив, що жінки почали опановувати нові професії, щоб задовільнити існуючий попит об’єктів критичної інфраструктури та комунальних підприємств.