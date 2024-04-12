У субботу, 13 квітня, в Миколаївській області оголошено День жалоби за загиблими внаслідок ракетної атаки.

Про це йдеться у розпорядженні голови Миколаївської ОВА.

З метою вшанування пам’яті жертв на всій території області приспустять Державний прапор.

«Керівникам підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності рекомендовано скасувати проведення концертно- розважальних заходів. Керівникам телерадіокомпаній запропоновано внести зміни до теле- і радіопередач», — йдеться в розпорядженні.

Як відомо, в четвер вдень 11 квітня російсько-окупаційні війська завдали ракетного удару по Миколаєву. Через удар на місці загинули 4 людей, ще 5 травмувались.

Серед загиблих був миколаївський шахіст, кандидат у майстри спорту Ілля Оськін.

Вранці 12 квітня стало відомо, що в лікарні Миколаєва загинув 37-річний чоловік, який постраждав від удару.

Останні обстріли Миколаєва

Нагадаємо, попередній обстріл Миколаєва стався 27 березня. Близько 14:30 Миколаїв зазнав ракетної атаки. Ворог застосував балістику. Внаслідок завданого удару, імовірно, ракетою «Іскандер М», відбулося займання на території об'єкта промислової інфраструктури, яке було оперативно ліквідовано вогнеборцями. Від удару постраждали 12 людей.

25 березня війська РФ вчергове атакували територію Миколаївської області. Внаслідок удару ворожого дрону було влучено в енергетичний об'єкт.

До цього обстріл Миколаєва стався вдень 21 березня близько 14:25. Російські війська нанесли ракетний удар по об’єкту промислової інфраструктури. Внаслідок удару загинула Олена Сиванич — мати спортсменки, чемпіонки зі стрибків на батуті Світлани Малькової., що 10 людей постраждали.

За чотири дня до цого 17 березня війська РФ обстріляли Миколаїв з установок, що розташовані на території тимчасово окупованого Криму. Перший приліт стався о 14:01, а через 7 хвилин наступний. Станом на вечір 16:00 було відомо про 5 постраждалих, один з них з них загинув у лікарні.

За словами очільника ОВА Віталія Кіма, поліція вчасно заблокувала рух, тому що жертв могло бути більше. На місці обстрілів одразу почали працювати комунальники і ліквідовувати наслідки прильоту. Бригади КП «Пілот» та Червоний Хрест видавали жителям ОСБ, тенти і плівку.