Фермер з села Благодатне в Миколаївській області розповів, що внаслідок бойових дій втратив майже усю дороговартісну техніку, яка використовувалась для роботи на полях.

Про це йдеться у репортажі «НикВести» «Саморозмінування: чому фермерам Миколаївщини та Херсонщини доводиться власноруч обстежувати свої землі».

Сам фермер розміновував території своїх господарств власними силами разом з синами. Наразі вони намагаються відновити комбайн «Джон», щоб встигнути до збору врожаю, адже майже вся техніка згоріла під час активних бойових дій.

— Трактора немає, подивіться, всі трактора згоріли. Кран згорів, екскаватор згорів, МАС згорів, яким ми возили зерно, прицеп згорів. Два комбайни в мене, «Джон» і «Дон». Але «Дон» взагалі згорів, відновленню не підлежить, він згорів дотла. А «Джон» відновлюємо, ми рік поробили тільки на ньому, купили за 75 тисяч доларів. Думаємо, може до уборки вдасться, — розповів Михайло Звіришин.

Згоріла через бойові дії та обстріли техніка фермерського господарства на Миколаївщині, фото: «НикВести»

Ще одна проблема, з якою зіштовхнулись аграрії — сплата податків за землю. За два роки війни фермерам не вдалось отримати документ. який би підтверджував, що його ділянка замінована, тому зобовʼязаний сплачувати мінімальний податок.

— За що платити податок за землю, як немає чим працювати? Ну, є ж програма (підтримки аграріїв, — прим.). Скільки комбайнів стоять на стоянках, я на Київ їздив, бачив. Дайте фермерам техніку, південь годує всю країну, дайте цим фермерам бідним комбайни, тоді ми будемо платити податок за землю, — заявив аграрій.

Наразі поля в Благодатному фермери і далі розміновують власними силами, каже староста села.

— За цей час одна людина постраждала на тракторі, лишилася зору, одного ока немає. Ну ми розуміємо, що йде війна, не вистачає людей, щоб цю роботу провести. І люди вирішили самі йти. Тому що за життя треба боротися. Благодатне ще не розміновано повністю, там дуже небезпечно, — розповіла жінка.

Важливе нагадування про розмінування:

В ДСНС нагадують, що снаряд, його залишки та великі уламки не можна перевертати, транспортувати чи підходити до них.

Про знайдений снаряд чи його фрагмент потрібно повідомити правоохоронців (102) та пожежно-рятувальну службу (101). Тоді на місце виїдуть експерти піротехніки і знищать осколок. Рятувальники ДСНС неодноразово закликають аграріїв не займатися саморозмінуванням і наголошують, що працювати безпечно лише на тих територіях, які обстежили сапери.

На початку квітня в селі Любомирівка, що на Миколаївщині, на боєприпасі підірвався трактор. З наближенням посівної кампанії фермери Херсонщини та Миколаївщини дедалі частіше йдуть на ризики та обстежують свої землі самостійно, що часто закінчується трагічно.

Щоб дізнатися, на які вибухонебезпечні предмети ризикують натрапити Українці внаслідок повномасштабної війни, та як себе поводити у такій ситуації «НикВести» пояснили у матеріалі «Які бувають міни та як діяти, якщо ви знайшли підозрілий предмет?».

Мінна небезпека на Миколаївщині

Нагадаємо, з початку 2024 року у Миколаївські області на мінах підірвалися 17 людей, 4 з них загинули. У минулому 2023 році на Миколаївщині через детонацію боєприпасів загинуло 17 осіб, у тому числі одна дитина. За підрахунками Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) загалом минулого року було 57 випадків підриву цивільного населення на мінах.

Найбільша кількість нещасних випадків внаслідок підривів на вибухонебезпечних предметів у Миколаївській області сталося саме на території Снігурівської громади.

Раніше «НикВести» навідалися до села Євгенівка де поспілкувалися з братами Ігорем та Олександром Вірьовкіним, які підірвалися на мінах під час окупації села російськими військовими.

Також в деокупованій Снігурівській громаді 24 листопада 2022 року зафіксували випадок підриву на мінах. Внаслідок чого є загиблий та поранений серед працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій. Згодом, 15 грудня 2022 року в одному з сіл громади чоловік знайшов дві протипіхотні міни, які залишили після себе російські військові. Снаряди здетонували. 26-річний чоловік помер на місці.

22 квітня 2022 року в місті Снігурівка, поблизу колишнього заводу мінеральних вод, на протипіхотній міні підірвалися двоє жителів громади. Пізніше, 20 вересня 2023 року у місті на міні підірвався автомобіль, в якому їхали двоє чоловіків. Один з них загинув на місці, другого чоловіка госпіталізували.

У полі біля міста Снігурівка 11-го жовтня 2023 року на міні підірвався комбайн. Водій отримав поранення внаслідок вибуху та перебуває в лікарні. Також 1 лютого 2024 року у Миколаївській області біля села Євгенівка на міні підірвалося четверо людей.

5 березня 2024 року у селі Безіменне Снігурівської громади Баштанського району підірвався 38-річний чоловік. Крім того, на Снігурівщині піротехнічна група ДСНС розмінувала ділянку, де на вибухонебезпечному предметі підірвалася корова.